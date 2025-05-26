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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Віктор Павлік показав себе у дитинстві – рідкісне фото з архіву співака

Віктор Павлік показав рахівне фото із сестрою

Співак Віктор Павлік поділився рідкісним архівним знімком, на якому зображений ще зовсім малим хлопчиком на руках у старшої сестри Людмили.

Віктор Павлік показав архівне фото з сестрою

Зворушлива чорно-біла світлина переносить у часи дитинства артиста. На знімку маленька Людмила у сукенці з ніжністю й турботою тримає на руках майбутнього виконавця хіта Ні обіцянок, ні пробачень. Малий Вітя ц цей час зосереджено дивиться просто в камеру.

Цим фото Віктор Павлік доповнив привітання сестри з днем народження, написавши теплі слова подяки й любові.

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– Ти – не просто сестра, ти – моя підтримка, порадниця і рідна душа. Дякую за твою доброту, терпіння, турботу і щирість, – написав артист.

Він додав до цього побажання рідній людині та запевнив, що дуже її любить. Шанувальники Павліка долучилися до привітань.

Що відомо про сестру Віктора Павліка

Відомо що у 1994 році Людмила Павлік переїхала до Росії, де вийшла заміж, проте звʼязок із братом не втрачала. Вже після повномасштабного вторгнення вона приїжджала в гості до мами у Теребовлю на Тернопільщині, де нарешті побачилася з рідними. Влітку 2023 року Віктор Павлік ділився світлинами з довгоочікуваної зустрічі.

Раніше співак розповідав, що частіше спілкується із сестрою у месенджерах, також вона інколи приїжджає до Києва, де живе її старша дочка. Соцмережі Людмила Павлік веде українською мовою та нерідко ділиться родинним контентом. За освітою вона – педагог.

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Фото: Людмила Павлік

Віктор Павлік
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