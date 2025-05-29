Не вижу в нем изменений: королевский помощник рассказал о состоянии больного раком Чарльза III

Король Великобритании Чарльз III, который уже более года борется с раком, живет “насколько это возможно нормальной” жизнью.

Об этом изданию Hello заявил высокопоставленный королевский помощник после визита монарха с женой в Канаду.

Что известно о состоянии больного раком Чарльза III

Лечение монарха продолжается, но ни королева, ни ближайшие советники не могут убедить его сбавить темп в работе.

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— Что касается этой болезни [рака], то нужно просто научиться с ней жить. И именно это он и делает. Медицина достигла невероятных успехов, и я действительно не вижу в нем никаких изменений. Достаточно просто следовать рекомендациям врачей и жить как можно более нормальной жизнью, и именно это он и делает, — сказал королевский помощник.

Он добавил, что Чарльз III прекрасно со всем справляется “благодаря своей невероятной физической форме”. К тому же, он руководствуется чувством долга, поэтому просто продолжает заниматься своими делами.

В то время как король и королева будут отдыхать от своих публичных обязанностей до конца недели, помощники “планируют программу как обычно, пытаясь немного облегчить ее”, но без “особого успеха”.

Насыщенный летний календарь королевской семьи включает в себя такие громкие события, как парад Trooping the Colour в честь официального дня рождения монаха, День Подвязки в Виндзорском замке, конные скачки Royal Ascot и государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в июле.

Недавно Чарльз III высказался о своем диагнозе рака. Он отметил, что это может быть “пугающим” и “порой страшным” опытом для тех, кто живет с этим заболеванием.

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