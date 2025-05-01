Страшный опыт: король Чарльз III высказался о своем диагнозе рака

Король Великобритании Чарльз III поделился своими мыслями о раке, который ему диагностировали в начале прошлого года. Он отметил, что может быть “пугающим” и “порой страшным” опытом для тех, кто живет с этим заболеванием.

Король Чарльз III о диагнозе рак

В своей речи, произнесенной на приеме в Букингемском дворце для благотворительных организаций, занимающихся поддержкой онкобольных, монарх сказал, что, несмотря на страхи, которые может принести рак, он может осветить лучшее, что есть в людях.

— Как один из тех, кто попал в эту статистику, я могу ручаться за то, что это также может быть опытом, который освещает лучшие человеческие качества, — сказал Чарльз III.

Он добавил, что болезнь “безусловно, дала мне возможность еще глубже оценить чрезвычайную работу, которую выполняют замечательные организации и люди, собравшиеся здесь в этот вечер, многих из которых я знал, посещал и поддерживал в течение многих лет”.

Сейчас смотрят

Кроме этого, король убедился, что “самые темные моменты болезни могут быть озарены самым большим сочувствием”.

По словам Чарльза, когда ему диагностировали рак, он был “тронут до слез” после того, как тысячи людей прислали ему сообщения с поддержкой.

— Такие добрые мысли являются самым большим утешением и ободрением, — сказал он тогда.

Королевская семья давно сотрудничает с благотворительными организациями по борьбе с раком, в частности с Macmillan Cancer Support, патроном которой является Чарльз. Его первое публичное выступление после установления диагноза состоялось в онкологическом центре Macmillan при Университетском колледже Лондона, где он встретился с пациентами и врачами.

В конце марта Чарльз III попал в больницу в Лондоне из-за побочных эффектов от лечения рака. Из-за этого он не смог принять участие в ряде публичных мероприятий.

Однако король довольно быстро вернулся к выполнению государственных обязанностей. Деталей о типе рака или побочных эффектах, которые беспокоят Чарльза III, Букингемский дворец не разглашает.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.