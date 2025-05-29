Не бачу в ньому змін: королівський помічник розповів про стан хворого на рак Чарльза III

Король Великої Британії Чарльз III, який вже більше року бореться з раком, живе “наскільки це можливо нормальним” життям.

Про це виданню Hello заявив високопоставлений королівський помічник після візиту монарха з дружиною до Канади.

Що відомо про стан хворого на рак Чарльза III

Лікування монарха триває, але ні королева, ні найближчі радники не можуть переконати його зменшити темп у роботі.

Зараз дивляться

– Що стосується цієї хвороби [раку], то потрібно просто навчитися з нею жити. І саме це він і робить. Медицина досягла неймовірних успіхів, і я справді не бачу в ньому жодних змін. Достатньо просто дотримуватися рекомендацій лікарів і жити якомога більш нормальним життям, і саме це він і робить, – сказав королівський помічник.

Він додав, що Чарльз III чудово з усім справляється “завдяки своїй неймовірній фізичній формі”. До того ж, він керується почуттям обов’язку, тому просто продовжує займатися своїми справами.

У той час як король і королева відпочиватимуть від своїх публічних обов’язків до кінця тижня, помічники “планують програму як зазвичай, намагаючись трохи полегшити її”, але без “особливого успіху”.

Насичений літній календар королівської сім’ї включає в себе такі гучні події, як парад Trooping the Colour на честь офіційного дня народження монаха, День Підв’язки у Віндзорському замку, кінні перегони Royal Ascot і державний візит президента Франції Еммануеля Макрона в липні.

Нещодавно Чарльз III висловився про свій діагноз раку. Він зазначив, що це може бути “лякаючим” і “часом страшним” досвідом для тих, хто живе з цим захворюванням.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.