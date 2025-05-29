Отношения развиваются: Брэд Питт высказался о разводе с Джоли и своей новой девушке

Американский актер Брэд Питт впервые высказался о своем скандальном разводе с Анджелиной Джоли. Процесс разрыва их брака длился восемь лет и официально завершился лишь в конце 2024-го.

Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли

По словам 61-летнего актера, официальный разрыв отношений с Джоли не стал важным событие в его жизни и не принес сильного облегчения. Для Питта это стало просто завершением определенного этапа.

— Нет, я не думаю, что это было чем-то таким важным. Просто что-то дошло до своего завершения. Юридически, — сказал он.

Брэд Питт также высказался об отношениях со своей новой девушкой, 32-летней Инес де Рамон. Впервые пара появилась вместе на публике в июле 2024 года во время одного из этапов Чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Сейчас смотрят

На вопрос о том, был ли этот выход заранее спланированным, актер сказал, что не просчитывает каждый свой шаг.

— Нет, жизнь просто развивается. Отношения развиваются, — добавил он.

Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году. В 2019-м суд признал их разведенными, однако официально завершить процесс не удавалось из-за раздела имущества и вопроса опеки над шестью детьми.

Окончательную точку в судебной тяжбе актеры смогли поставили лишь 30 декабря прошлого года. Известно, что у Брэда Питта остаются напряженные отношения с детьми.

Источник: GQ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.