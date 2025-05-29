Стосунки розвиваються: Бред Пітт висловився про розлучення з Джолі і свою нову дівчину

Американський актор Бред Пітт вперше висловився про своє скандальне розлучення з Анджеліною Джолі. Процес розриву їхнього шлюбу тривав вісім років і офіційно завершився лише наприкінці 2024-го.

Бред Пітт про розлучення з Анджеліною Джолі

За словами 61-річного актора, офіційний розрив стосунків з Джолі не став важливою подію в його житті і не приніс сильного полегшення. Для Пітта це стало просто завершенням певного етапу.

– Ні, я не думаю, що це було чимось таким важливим. Просто щось дійшло до свого завершення. Юридично, – сказав він.

Бред Пітт також висловився про стосунки зі своєю новою дівчиною, 32-річною Інес де Рамон. Вперше пара з’явилася разом на публіці у липні 2024 року під час одного із етапів Чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

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На запитання про те, чи був цей вихід заздалегідь спланованим, актор сказав, що не прораховує кожен свій крок.

– Ні, життя просто розвивається. Стосунки розвиваються, – додав він.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у 2016 році. У 2019-му суд визнав їх розлученими, однак офіційно завершити процес не вдавалося через поділ майна і питання опіки над шістьома дітьми.

Остаточну крапку у судовій тяганині актори змогли поставили лише 30 грудня минулого року. Відомо, що в Бреда Пітта залишаються напружені стосунки з дітьми.

Джерело: GQ

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