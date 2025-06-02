13 опухолей и три операции: Екатерина Вишневая впервые рассказала о проблемах со здоровьем

Звезда сериалов Женский доктор и Хороший парень Екатерина Вишневая впервые рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых ей пришлось перенести три операции в онкологическом центре.

Екатерина Вишневая о подозрении на онкологию

Актриса призналась, что в 2011 году у нее обнаружили опухоли в молочных железах. Благодаря своевременному обследованию онкология не успела развиться. А Екатерина с тех пор перенесла уже три операции по удалению опухолей.

— Мне ко всему моему опыту не хватало еще три операции, которые были у меня в онкологическом центре. Онкология была на грани, она не успела. Трижды уже. Последний раз — это было 13 опухолей. Это связано с маммологией — грудь. Впервые это было в 2011 году, далее 2023-й в октябре и 2024-й в феврале, — поделилась актриса.

По словам Вишневой, ей предстоит еще одно хирургическое вмешательство. После этого актриса будет думать над операцией по удалению молочных желез. Екатерина добавила, что сейчас постоянно следит за своим здоровьем.

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— Молочные железы я не удалила. Я не могу, потому что там еще идут процессы. Впереди у меня еще одна операция. Когда процесс развития остановится, тогда уже стоит вопрос об удалении и установке имплантов, потому что это касается выживания. Не хочется ежемесячно мониторить, что там и на сколько миллиметров выросло. Мы следим, — рассказала Вишневая.

Фото: Екатерина Вишневая

Источник : Алина Доротюк

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