13 пухлин і три операції: Катерина Вишнева вперше розповіла про проблеми зі здоров’ям

Зірка серіалів Жіночий лікар та Хороший хлопець Катерина Вишнева вперше розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям, через які їй довелося перенести три операції в онкологічному центрі.

Катерина Вишнева про підозру на онкологію

Акторка зізналась, що у 2011 році у неї виявили пухлини в молочних залозах. Завдяки вчасному обстеженню онкологія не встигла розвинутися. А Катерина відтоді перенесла вже три операції з видалення пухлин.

– Мені до всього мого досвіду не вистачало ще три операції, які були в мене в онкологічному центрі. Онкологія була на межі, вона не встигла. Тричі вже. Востаннє – це було 13 пухлин. Це пов’язано з мамологією – груди. Вперше це було в 2011 році, далі 2023-й у жовтні та 2024-й у лютому, – поділилася акторка.

За словами Вишневої, на неї чекає ще одне хірургічне втручання. Після цього акторка буде думати над операцією з видалення молочних залоз. Катерина додала, що наразі постійно стежить за своїм здоров’ям.

Зараз дивляться

– Молочні залози я не видалила. Я не можу, бо там ще йдуть процеси. Попереду у мене ще одна операція. Коли розвиток зупиниться, тоді вже стоїть питання про видалення та встановлення імплантів, бо це стосується виживання. Не хочеться щомісяця моніторити, що там і на скільки міліметрів виросло. Ми стежимо, – розповіла Вишнева.

Фото: Катерина Вишнева

Джерело : Аліна Доротюк

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