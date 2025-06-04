Исчезну на некоторое время: Джесси Джей сообщила об онкологии

У британской певицы Джесси Джей, выступающей под сценическим именем Jessie J, диагностировали рак молочной железы на ранней стадии.

Джесси Джей – о своем диагнозе

Исполнительница рассказала о состоянии своего здоровья в видео, опубликованном в Instagram во вторник, 3 июня, отметив, что она долго колебалась, раскрывать ли эту информацию.

— Я хочу поделиться этим со своими поклонниками и людьми, которые заботятся обо мне, к тому же я люблю делиться. Я всегда делилась всем, что происходит в моей жизни. Перед выходом песни No Secrets у меня диагностировали рак молочной железы на ранней стадии, — сказала 37-летняя Джесси Джей.

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Певица выпустила трек No Secrets в апреле этого года.

— Я подчеркиваю слово “ранний”. Рак — это ужасно в любой форме, но я держусь за слово “ранний”. На протяжении всего этого периода я проходила различные обследования, — поделилась она.

Джесси Джей решилась рассказать о своем диагнозе, чтобы самой было легче пережить этот период и чтобы поддержать людей, которые борются с онкологией.

После выступления на фестивале Summertime Ball, который состоится в воскресенье, 15 июня, певицу ждет операция.

— Это очень драматичный способ сделать пластику груди. После Summertime Ball я на некоторое время исчезну, чтобы сделать операцию, а потом вернусь с огромной грудью, и будет еще больше музыки, — сказала Джесси Джей.

Недавно об операции на груди рассказала Елена Тополя. Певица решилась на хирургические вмешательства из-за того, что у нее обнаружили опухоли.

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