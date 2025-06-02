Были опухоли: Елена Тополя рассказала об операциях на груди

Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, впервые рассказала об операции на груди. Певица решилась на хирургические вмешательства из-за проблем со здоровьем.

Елена Тополя о пластике груди

Артистка призналась, что в 2007 году у нее обнаружили опухоли в молочных железах. Врачи предлагали Елене следить за ситуацией, однако она решила избавиться от проблемы с помощью операции.

Впоследствии Тополя решилась на пластику груди, чтобы подкорректировать зону декольте из эстетических соображений.

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— У меня были определенные опухоли, я их убрала и убрала лишнее, что мне не надо было. Я теперь счастлива и свободна от всевозможных биопсий. Из-за состояния здоровья (была операция на груди, — Ред.) и к тому же подкорректировано эстетически после того, как все было порезано. Это была история, которая тянулась еще с 2007 года. Оно становилось хуже в определенной степени. Я понимала, что можно было постоянно за этим следить, но меня это тяготило. Потому что эти мысли постоянные, и при гормональных скачках это чувствуется. Я хотела от этого освободиться — я это сделала, — поделилась певица.

Ранее о серьезных проблемах со здоровьем рассказала Екатерина Вишневая. Актриса перенесла три операции в онкологическом центре, впереди ее ждет еще одно хирургическое вмешательство.

Источник : Люкс ФМ

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