О сказках и роли отца: Вадим Карпяк поделился секретами воспитания

В этом году День отца в Украине приходится на 15 июня. Это прекрасная возможность еще раз вспомнить о важной роли, которую играют папы в жизни своих детей.

Ведь именно они часто становятся первыми рассказчиками волшебных историй, проводниками в мир фантазий и важных жизненных уроков. Для многих из нас воспоминания о сказках, прочитанных отцом, остаются одними из самых теплых и ценных. Эти моменты не только развивают воображение, но и создают особую связь, которую мы проносим через всю жизнь.

Ведущий Фактов ICTV Вадим Карпьяк поделился, что папа читал ему в детстве, а теперь он читает своим детям. Кроме того, Вадим присоединился к совместному проекту ICTV2 и MEGOGO Татусеві казки, в рамках которого начитал гуцульскую сказку, которую смогут послушать все маленькие украинцы и украинки.

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Вадим Карпьяк о сказках

– Уже совсем скоро выйдет гуцульская народная сказка, которую адаптировали для совместного проекта ICTV2 и MEGOGO. О чем ваша сказка и почему именно гуцульская?

– Почему гуцульская сказка? Я не из Гуцулии, конечно, я покутянин, Коломыя – это Покутье, но мне нравится гуцульская сказочная история.

У них очень интересные сказки, очень страшные. Я решил не страшную (начитать — Ред.), а просто такую красивую гуцульскую, в которой упоминается Черное море.

– Вам в детстве читали сказки? Какие были любимые?

– Читали, а любимая была одна очень страшная – о трех братьях. Ее мне отец читал, показывая старые советские диафильмы. Надо было простыню на стенку вешать, заправлять в проектор пленку и выводить на стену. Он крутил, я еще не умел читать, но помню, что очень любил один диафильм про этих трех братьев.

Мне тогда казалось, что эта история страшная, а потом я ее нашел, она оказалась уже не такой страшной… Однако в тот момент мне на картинках казалось, что это просто ужас. Это самое яркое воспоминание о сказках. Я люблю страшные сказки.