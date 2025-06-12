О сказках и роли отца: Вадим Карпяк поделился секретами воспитания
В этом году День отца в Украине приходится на 15 июня. Это прекрасная возможность еще раз вспомнить о важной роли, которую играют папы в жизни своих детей.
Ведь именно они часто становятся первыми рассказчиками волшебных историй, проводниками в мир фантазий и важных жизненных уроков. Для многих из нас воспоминания о сказках, прочитанных отцом, остаются одними из самых теплых и ценных. Эти моменты не только развивают воображение, но и создают особую связь, которую мы проносим через всю жизнь.
Ведущий Фактов ICTV Вадим Карпьяк поделился, что папа читал ему в детстве, а теперь он читает своим детям. Кроме того, Вадим присоединился к совместному проекту ICTV2 и MEGOGO Татусеві казки, в рамках которого начитал гуцульскую сказку, которую смогут послушать все маленькие украинцы и украинки.
Вадим Карпьяк о сказках
– Уже совсем скоро выйдет гуцульская народная сказка, которую адаптировали для совместного проекта ICTV2 и MEGOGO. О чем ваша сказка и почему именно гуцульская?
– Почему гуцульская сказка? Я не из Гуцулии, конечно, я покутянин, Коломыя – это Покутье, но мне нравится гуцульская сказочная история.
У них очень интересные сказки, очень страшные. Я решил не страшную (начитать — Ред.), а просто такую красивую гуцульскую, в которой упоминается Черное море.
– Вам в детстве читали сказки? Какие были любимые?
– Читали, а любимая была одна очень страшная – о трех братьях. Ее мне отец читал, показывая старые советские диафильмы. Надо было простыню на стенку вешать, заправлять в проектор пленку и выводить на стену. Он крутил, я еще не умел читать, но помню, что очень любил один диафильм про этих трех братьев.
Мне тогда казалось, что эта история страшная, а потом я ее нашел, она оказалась уже не такой страшной… Однако в тот момент мне на картинках казалось, что это просто ужас. Это самое яркое воспоминание о сказках. Я люблю страшные сказки.
– Назовите три лучшие книги для детей.
– Ой, сложный вопрос! Моим, например, очень понравились Приключения в лесной школе Нестайко, серия Джуди Муди и, конечно, Астрид Линдгрен. Пеппи Длинный Чулок – это обязательно к прочтению. О семье.
Вадим Карпьяк о воспитании
– Какими главными правилами воспитания вы могли бы поделиться с другими?
– Самое главное – это относиться к детям серьезно. Они такие же люди, как и взрослые, – со своими переживаниями, страданиями, радостями. Надо это полностью серьезно воспринимать, не пренебрежительно.
То есть относиться к ним как к равным, но понимая их границы, интересоваться их мнением, советоваться с ними, что касается их и что касается семьи. Они также имеют право голоса в семейных вопросах.
Это и придает им важность, и чувство собственного достоинства, и необходимость, и воспитывает в детях самостоятельность, ответственность за принятые решения, и чувство собственной значимости, что они что-то могут в этой жизни. Это о самостоятельности фактически.
– Чему вас учат ваши дети?
– Недавно мой прекрасный сын, у которого английский лучше, чем у меня, и с правильным оксфордским акцентом, заметил, что я неправильно произношу на английском слово culture (культура – Ред.). Это последнее, чему он меня научил – правильному произношению.
– Как вы с женой распределяете роли в воспитании детей?
– Роли нам сложно сейчас распределять, потому что большую часть жена взяла на себя вынужденно. Мы стараемся распределять их поровну.
У нас нет такого, что кто-то за что-то отвечает отдельно. Есть, конечно, момент, если я люблю в горы ходить, то я их таскаю в горы. Если Таня любит на лыжах кататься, то она их таскает на лыжи. Это очень органично. То есть прямо каких-то прописанных обязанностей нет.
Вадим Карпьяк о Дне отца
– Отмечают ли у вас в семье этот праздник?
– Честно говоря, мы не очень празднуем День отца. Может, надо бы завести такую традицию? В День матери мы стараемся поздравить. Поэтому если мы равноправные партнеры в родительстве, то и День отца должен быть – надо его тоже отмечать.
– Каким родительским поступком вы особенно гордитесь?
– Я надеюсь, что у меня впереди самые большие достижения как отца – это когда дети вырастут и превзойдут мои представления об их достижениях. Пока что я с Мартой занимался целый год, выступал как ее учитель мировой литературы в украинской школе.
Она сдала этот экзамен на 10 из 12 и позвонила мне похвастаться, поблагодарить и сказать, что это благодаря мне в том числе. Поэтому я открыл в себе этот талант педагога мировой литературы с ребенком.
– Опишите, что такое — быть отцом?
– Быть отцом – это постоянно инвестировать свое время и усилия в детей, не ожидая возврата этих инвестиций. Но в глубине души надеясь, что эти инвестиции вернутся.
– Как вас называют дети и как вы называете детей?
– Дети меня называют “тато” или “татусик”, а я их – “шановні діти”.
Фото: Вадим Карпьяк