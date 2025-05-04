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Календарь праздников на июнь 2025: когда День журналиста, День Конституции и другие даты

календар свят на червень 2025
Фото: Pexels

Июнь — начало лета, сезон отпусков и солнца, но в то же время это период, насыщенный важными событиями. В первый месяц лета в Украине отмечают профессиональные, государственные, церковные и международные праздники — от Дня защиты детей до Дня Конституции.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздничных дат июня 2025 года, чтобы вы не пропустили ни одного знакового события и смогли спланировать месяц заранее.

Календарь праздников на июнь 2025 года

  • 1 июняДень защиты детей, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности
  • 4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов
  • 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды
  • 6 июня — День журналиста
  • 8 июня — День работников легкой промышленности, Троица, Всемирный день океанов
  • 9 июня — Международный день друзей
  • 12 июня — День работников фондового рынка
  • 14 июня — Всемирный день донора крови
  • 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня — День участкового инспектора полиции
  • 19 июня — День фермера
  • 20 июня — Всемирный день беженцев
  • 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
  • 25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины
  • 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
  • 28 июня — День Конституции Украины
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