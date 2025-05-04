Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Календарь праздников на июнь 2025: когда День журналиста, День Конституции и другие даты
Июнь — начало лета, сезон отпусков и солнца, но в то же время это период, насыщенный важными событиями. В первый месяц лета в Украине отмечают профессиональные, государственные, церковные и международные праздники — от Дня защиты детей до Дня Конституции.
Факты ICTV подготовили полный перечень праздничных дат июня 2025 года, чтобы вы не пропустили ни одного знакового события и смогли спланировать месяц заранее.
Календарь праздников на июнь 2025 года
- 1 июня — День защиты детей, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности
- 4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов
- 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды
- 6 июня — День журналиста
- 8 июня — День работников легкой промышленности, Троица, Всемирный день океанов
- 9 июня — Международный день друзей
- 12 июня — День работников фондового рынка
- 14 июня — Всемирный день донора крови
- 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня — День участкового инспектора полиции
- 19 июня — День фермера
- 20 июня — Всемирный день беженцев
- 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине
- 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
- 25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины
- 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
- 28 июня — День Конституции Украины
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