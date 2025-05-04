Календарь праздников на июнь 2025: когда День журналиста, День Конституции и другие даты

Июнь — начало лета, сезон отпусков и солнца, но в то же время это период, насыщенный важными событиями. В первый месяц лета в Украине отмечают профессиональные, государственные, церковные и международные праздники — от Дня защиты детей до Дня Конституции.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздничных дат июня 2025 года, чтобы вы не пропустили ни одного знакового события и смогли спланировать месяц заранее.

Календарь праздников на июнь 2025 года

1 июня — День защиты детей , День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности

— , День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности 4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов

— Международный день невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды

— Всемирный день охраны окружающей среды 6 июня — День журналиста

— День журналиста 8 июня — День работников легкой промышленности, Троица , Всемирный день океанов

— День работников легкой промышленности, , Всемирный день океанов 9 июня — Международный день друзей

— Международный день друзей 12 июня — День работников фондового рынка

— День работников фондового рынка 14 июня — Всемирный день донора крови

— Всемирный день донора крови 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

— Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 18 июня — День участкового инспектора полиции

— День участкового инспектора полиции 19 июня — День фермера

— День фермера 20 июня — Всемирный день беженцев

— Всемирный день беженцев 22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине

— День скорби и памяти жертв войны в Украине 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины

— День государственной службы ООН, День государственной службы Украины 25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины

— Международный день моряка, День таможенника Украины 26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

— Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 28 июня — День Конституции Украины

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