Про казки та роль батька: Вадим Карпʼяк поділився секретами виховання

Цього року День батька в Україні припадає на 15 червня. Це чудова нагода вкотре згадати про важливу роль, яку відіграють татусі в житті своїх дітей.

Адже саме вони часто стають першими оповідачами чарівних історій, провідниками у світ фантазій та важливих життєвих уроків. Для багатьох із нас спогади про казки, прочитані батьком, залишаються одними з найтепліших і найцінніших. Ці моменти не лише розвивають уяву, а й створюють особливий зв’язок, який ми проносимо крізь усе життя.

Ведучий Фактів ICTV Вадим Карп’як поділився, що батько читав в дитинстві йому, а тепер він читає своїм дітям. Крім того, Вадим долучився до спільного проєкту ICTV2 та Іншого books, в межах якого начитав гуцульську казку, яку зможуть послухати усі маленькі українці та українки.

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Вадим Карпʼяк про казки

– Вже зовсім скоро вийде гуцульська народна казка, яку адаптували для спільного проєкту ICTV2 та Іншого books. Про що ваша казка й чому саме гуцульська?

– Чому гуцульська казка? Я не з Гуцулії, звичайно, я покутянин, Коломия – це Покуття, але мені подобається гуцульська казкова історія.

У них дуже цікаві казки, дуже страшні. Я вирішив (начитати – Ред.) не страшну, а просто таку красиву гуцульську, у якій згадується Чорне море.

– Вам в дитинстві читали казки? Які були улюблені?

– Читали, а улюблена була одна дуже страшна – про трьох братів. Її мені батько читав, показуючи старі радянські діафільми. Треба було простирадло на стінку вішати, заправляти в проєктор плівку і виводити на стіну. Він крутив, я ще не вмів читати, але пам’ятаю, що страшенно любив один діафільм про цих трьох братів.

Мені тоді здавалося, що ця історія страшна, а потім я її знайшов, вона не виявилася вже аж такою страшною. Проте в той момент мені на картинках здавалося, що просто жах. Це найяскравіший спогад про казки. Я люблю страшні казки.