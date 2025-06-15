Мы любим тебя, папа: семья Уэльских поздравила принца Уильяма с Днем отца

Британская королевская семья ко Дню отца поделилась трогательными фотографиями принца Уильяма с его тремя детьми — принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой.

Кенсингтонский дворец опубликовал снимки на странице в социальной сети Instagram.

День отца 2025: семья Уэльских опубликовала фото

На одном из фото принц Уильям изображен с детьми у дерева: он обнимает принцессу Шарлотту и принца Джорджа, а маленький принц Луи стоит между ними.

Сейчас смотрят

Ни другом черно-белом фото изображены они все лежат в траве, искренне смеются и обнимаются. На переднем плане — принцесса Шарлотта, которая радостно смеется.

Эти трогательные семейные кадры сопровождались посланием от его детей, в котором они говорится:

– С Днем отца, папа (до и после!), мы любим тебя! G, C & L, — указано в подписи, к которой добавлено эмодзи в виде сердца.

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Фотографии были сделаны Джошем Шиннером в начале 2025 года в Норфолке, где семья Уэльских имеет загородную резиденцию Анмер-Холл и проводит время.

Отметим, что ко Дню отца 2025 президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пап, отметив, что сегодня день наполнен еще большей благодарностью к украинским отцам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.