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Ми любимо тебе, тату: родина Уельських привітала принца Вільяма з Днем батька

Принц Вільям, Кетрін і діти
Фото: Getty Images

Британська королівська родина до Дня батька поділилася зворушливими світлинами принца Вільяма з його трьома дітьми – принцами Джорджем та Луї, а також принцесою Шарлоттою.

Кенсінгтонський палац опублікував знімки на сторінці у соціальній мережі Instagram.

День батька 2025: родина Уельських опублікувала фото

На одному з фото принц Вільям зображений із дітьми біля дерева: він обіймає принцесу Шарлотту та принца Джорджа, а маленький принц Луї стоїть між ними.

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На іншому чорно-білому фото зображено вони усі лежать у траві, щиро сміються та обіймаються. На передньому плані – принцеса Шарлотта, яка радісно сміється.

Ці зворушливі сімейні кадри супроводжувалися посланням від його дітей, у якому вони йдеться:

– З Днем батька, тату (до і після!), ми любимо тебе! G, C & L, – зазначено у підписі, до якого додано емодзі у вигляді серця.

Фотографії були зроблені Джошем Шиннером на початку 2025 року в Норфолку, де сім’я Уельських має заміську резиденцію Анмер-гол та проводить час.

Зазначимо, що до Дня батька 2025 президент України Володимир Зеленський привітав українських татусів, зазначивши, що сьогодні день наповнений іще більшою вдячністю до українських батьків.

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Велика БританіяДень батькаКейт МіддлтонПринц Вільям
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