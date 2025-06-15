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Зеленский в День отца: Благодарность тем, кто с мыслью о детях на передовой

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление ко Дню отца 2025.

Соответствующее заявление главы государства появилось в его Telegram-канале.

День отца 2025 в Украине: поздравление Зеленского

В своей публикации глава государства отметил, что сегодня День отца наполнен еще большей благодарностью к украинским отцам.

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– Ко всем, кто с мыслью о своих детях сейчас на передовой. К тем, кто всегда помнит о важности родительской поддержки. Кто защищает и бережет от войны в тылу. К тем, кто учит правильному, воспитывает в своих детях любовь к Украине, учит уважать жизнь и людей.

Ко всем родителям, кто, к сожалению, погиб, защищая Украину, но навсегда остался в сердце своих детей, в памяти семьи и нашего народа, — написал президент.

Зеленский выразил благодарность каждому – за силу, мужество и любовь.

Напомним, День отца в Украине ежегодно отмечается во второе воскресенье июня. В 2025 году этот праздник приходится на 15 июня.

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