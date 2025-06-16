Леся Никитюк беременна первенцем: фото ведущей с округлым животиком

Леся Никитюк объявила о беременности. Телеведущая вместе со своим женихом-военным Дмитрием Бабчуком ждет первенца.

Леся Никитюк беременна — что известно

Радостной новостью звезда поделилась на личной странице в Instagram, опубликовав фото с округлым животиком. Ведущая не рассекретила, когда ей рожать и кто у нее будет — мальчик или девочка.

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В интервью изданию Клац Леся рассказала, что о беременности узнала во время съемок фильма Песики, где она сыграла главную роль.

— Я сделала четыре теста подряд — и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: Замечательно. Именно та эмоция, которая нужна, — поделилась ведущая.

Тогда Никитюк никому не сказала о беременности и продолжила сниматься в кино. Леся говорит, что у нее не было токсикоза или гормональных скачков. Во время беременности ведущая продолжает заниматься спортом, в частности плаванием.

По словам Никитюк, она была готова к беременности, поэтому отреагировала на это спокойно и без страха. — Я могу точно сказать, что это абсолютно волшебный период в моей жизни. Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной. Рядом со мной оказался именно тот мужчина, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу, — сказала Леся. Напомним, в октябре 2024 года Леся Никитюк впервые подтвердила отношения с военным Дмитрием Бабчуком. В январе 2025 года пара объявила о помолвке. Мужчина сделал предложение ведущей в заснеженных Карпатах. В марте Никитюк призналась, что мечтает о большой украинской свадьбе, однако из-за службы Дмитрия в ВСУ они решили отложить торжества на неопределенный срок. Читайте также Звезда Marvel Том Хиддлстон станет отцом во второй раз

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