Звезда Marvel Том Хиддлстон станет отцом во второй раз

Звезда Marvel Том Хиддлстон и его невеста, британская актриса Зау Эштон, готовятся стать родителями во второй раз.

Эштон появилась на публике с заметным животиком во время премьеры фильма Жизнь Чака на фестивале SXSW в Лондоне. Для мероприятия она выбрала изысканное голубое платье с рюшами и накидку от дизайнера Эмилии Викстед.

Том Хиддлстон станет отцом во второй раз

Хиддлстон поддержал образ любимой, надев костюм в синем оттенке, который гармонировал с платьем Эштон. Пара держалась за руки и улыбалась фотографам.

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Зау и Том познакомились в 2019 году во время совместной работы над пьесой Гарольда Пинтера Измена в которой играли супругов. На красной дорожке они впервые появились вместе в 2021 году – на церемонии вручения премий Tony Awards.

Об их помолвке стало известно в марте 2022 года. В том же году у пары родился сын. Влюбленные не часто делятся подробностями личной жизни, но, по данным источников, период после рождения первенца был для них одновременно и радостным, и сложным.

В ноябре 2023 года Том Хиддлстон признался в подкасте Happy Sad Confused, что отцовство полностью изменило его взгляд на жизнь. Еще через год актер сделал редкий публичный жест. Во время вручения ему премии People’s Choice Awards он поблагодарил любимую со сцены.

– Зау, все это не имело бы смысла без тебя. Спасибо за любовь и поддержку на каждом шагу, – сказал он.

Напомним, что Рианна недавно объявила о своей третьей беременности, появившись с животиком на благотворительном балу Met Gala 2025.

Источник : Us Weekly

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