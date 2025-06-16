Леся Нікітюк вагітна первістком: фото ведучої з округлим животиком

Леся Нікітюк оголосила про вагітність. Телеведуча разом зі своїм нареченим-військовим Дмитром Бабчуком чекає на первістка.

Леся Нікітюк вагітна – що відомо

Радісною новиною зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з округлим животиком. Ведуча не розсекретила, коли їй народжувати та хто у неї буде – хлопчик чи дівчинка.

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В інтерв’ю виданню Клац Леся розповіла, що про вагітність дізналася під час знімань фільму Песики, де вона зіграла головну роль.

– Я зробила чотири тести поспіль – і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: Чудово. Саме та емоція, яка потрібна, – поділилася ведуча.

Тоді Нікітюк нікому не сказала про вагітність і продовжила зніматися в кіно. Леся каже, що у неї не було токсикозу чи гормональних стрибків. Під час вагітності ведуча продовжує займатися спортом, зокрема плаванням.

За словами Нікітюк, вона була готова до вагітності, тож відреагувала на це спокійно і без страху.

– Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу, – сказала Леся.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Леся Нікітюк вперше підтвердила стосунки з військовим Дмитром Бабчуком. У січні 2025 року пара оголосила про заручини. Чоловік зробив пропозицію ведучій у засніжених Карпатах.

У березні Нікітюк зізналася, що мріє про велике українське весілля, однак через службу Дмитра в ЗСУ вони вирішили відкласти урочистості на невизначений термін.

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