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Первый в карьере: Том Круз получит почетный Оскар за вклад в кинематограф

Том Круз
Фото: Depositphotos

Американский актер Том Круз получит почетную премию Оскар за свой вклад в развитие кинематографа.

Об этом сообщили на официальном сайте Американской киноакадемии, объявив имена нынешних лауреатов Governors Awards.

Том Круз получит свой первый Оскар

— Том Круз, один из самых известных и самых кассовых актеров всех времен, является преданным сторонником театрального искусства и помог индустрии пережить сложный период во время пандемии Covid-19, — отмечается на сайте Американской киноакадемии.

Для актера это будет первая статуэтка Оскар, хотя его трижды номинировали за роли в фильмах Рожденный четвертого июля (1989), Джерри Магуайер (1996) и Магнолия (1999). Также Американская киноакадемия номинировала фильм Топ Ган: Мэверик, где Том Круз выступил как продюсер.

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Кроме Круза, почетные Оскары также получат актриса и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Винн Томас. Певице и актрисе Долли Партон вручат премию имени Джина Гершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности.

Церемония вручения наград состоится 16 ноября 2025 года в Лос-Анджелесе.

Ежегодно лауреатов премии Governors Awards выбирает Совет директоров Академии. Статуэткой отмечают людей, чья выдающаяся карьера и преданность кинематографическому сообществу продолжают влиять на мир.

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