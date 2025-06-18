Перший в кар’єрі: Том Круз отримає почесний Оскар за внесок у кінематограф

Американський актор Том Круз отримає почесну премію Оскар за свій внесок у розвиток кінематографа.

Про це повідомили на офіційному сайті Американської кіноакадемії, оголосивши імена цьогорічних лауреатів Governors Awards.

Том Круз отримає свій перший Оскар

– Том Круз, один з найвідоміших і найкасовіших акторів усіх часів, є відданим прихильником театрального мистецтва і допоміг індустрії пережити складний період під час пандемії Covid-19, – наголошується на сайті Американської кіноакадемії.

Для актора це буде перша статуетка Оскар, хоча його тричі номінували за ролі у фільмах Народжений четвертого липня (1989), Джеррі Магуайєр (1996) і Магнолія (1999). Також Американська кіноакадемія номінувала фільм Топ Ґан: Меверік, де Том Круз виступив як продюсер.

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Окрім Круза, почесні Оскари також отримають акторка та хореографка Деббі Аллен, художник-постановник Вінн Томас. Співачці та акторці Доллі Партон вручать премію імені Джина Гершолта за заслуги в галузі гуманітарної діяльності.

Церемонія вручення нагород відбудеться 16 листопада 2025 року в Лос-Анджелесі.

Щороку лауреатів премії Governors Awards обирає Рада директорів Академії. Статуеткою відзначають людей, чия видатна кар’єра та відданість кінематографічній спільноті продовжують впливати на світ.

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