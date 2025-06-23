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3 мин.

Никитюк о первой неделе материнства: Как на курорте

Леся Нікітюк
Фото: Леся Нікітюк

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, высказалась о первой неделе материнства.

Леся Никитюк о материнстве

В сториз в Instagram ведущая призналась, что друзья и знакомые советуют ей нанять няню, которая поможет с новорожденным малышом. Однако Леся говорит, что сейчас наслаждается материнством и временем, проведенным с сыном.

По словам Никитюк, после стольких лет изнурительной работы на телевидении сейчас она словно в отпуске, правда бурном.

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— Терпения тебе! Возьми няню, а лучше две! — такие сообщения шлют друзья и знакомые. А я на самом деле как на курорте! Потому что после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна по 4-5 часов быть с малышом — это отпуск на Ибице. Бурный отпуск, но в кайф! — написала ведущая.

Леся Нікітюк

Фото: Леся Никитюк/Instagram

Напомним, что Леся Никитюк родила сына 15 июня. Отцом малыша стал военнослужащий Дмитрий Бабчук, который младше ведущей на девять лет. Имя первенца пара пока не раскрывает.

Об отношениях Леси и Дмитрия стало известно в октябре 2024 года. В начале этого года влюбленные объявили о помолвке.

В марте Никитюк призналась, что мечтает о большой украинской свадьбе, однако из-за службы возлюбленного в ВСУ они решили отложить торжество на неопределенный срок.

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