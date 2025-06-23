Никитюк о первой неделе материнства: Как на курорте

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, высказалась о первой неделе материнства.

Леся Никитюк о материнстве

В сториз в Instagram ведущая призналась, что друзья и знакомые советуют ей нанять няню, которая поможет с новорожденным малышом. Однако Леся говорит, что сейчас наслаждается материнством и временем, проведенным с сыном.

По словам Никитюк, после стольких лет изнурительной работы на телевидении сейчас она словно в отпуске, правда бурном.

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— Терпения тебе! Возьми няню, а лучше две! — такие сообщения шлют друзья и знакомые. А я на самом деле как на курорте! Потому что после стольких лет съемок по 14-16 часов и сна по 4-5 часов быть с малышом — это отпуск на Ибице. Бурный отпуск, но в кайф! — написала ведущая.

Напомним, что Леся Никитюк родила сына 15 июня. Отцом малыша стал военнослужащий Дмитрий Бабчук, который младше ведущей на девять лет. Имя первенца пара пока не раскрывает.

Об отношениях Леси и Дмитрия стало известно в октябре 2024 года. В начале этого года влюбленные объявили о помолвке.

В марте Никитюк призналась, что мечтает о большой украинской свадьбе, однако из-за службы возлюбленного в ВСУ они решили отложить торжество на неопределенный срок.

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