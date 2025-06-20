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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Леся Никитюк родила сына: первые фото малыша

Леся Нікітюк народила сина
Фото: Леся Нікітюк

Телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Радостную новость звезда сообщила в соцсетях.

Леся Никитюк родила первенца

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала ряд фото возле столичного роддома №1. Счастливую молодую маму оттуда забрал не менее счастливый молодой отец – военный Дмитрий Бабчук.

– Сын, – лаконично подписала фотографии Леся.

Напомним, что Никитюк подтвердила свою беременность всего несколько дней назад, продемонстрировав животик во время фотосессии.

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Подписчики, среди которых немало звездных, радуются за малыша и родителей. Некоторые шутят, что завтра Леся покажет фото, как сын идет в школу, намекая на то, как долго ведущая скрывала личные подробности.

  • Лесюня! Какое счастье! Поздравления вашей семье, – прокомментировала певица Надя Дорофеева.
  • Что? Наша семья искренне поздравляет вас, – написали фотографы Либеровы.
  • Поздравляю! Много молока, тихих ночей, без колик и газиков! Кайфуй, Лесюня! Первый год самый сладкий, – проанонсировала актриса Анна Саливанчук, которая сама не так давно во второй раз стала мамой.
  • Поздравляю! Пусть будет самым счастливым, – добавила фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.
  • Лучшее, что может в жизни случиться! Леся, поздравляем! Счастья, сыночек! – пожелал ведущий Юрий Горбунов.
  • А-а-а-а! Невероятно! Как круто! Поздравляю вашу семью, – порадовалась за новоиспеченных родителей певица Джамала.

Об отношениях Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука стало известно в октябре 2024 года, когда ведущая впервые подтвердила роман с военным.

В январе 2025 года пара объявила о помолвке. В марте Никитюк призналась, что мечтает о большой украинской свадьбе, однако из-за службы Дмитрия в ВСУ они решили отложить торжество на неопределенный срок.

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