Леся Никитюк родила сына: первые фото малыша

Телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Радостную новость звезда сообщила в соцсетях.

Леся Никитюк родила первенца

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала ряд фото возле столичного роддома №1. Счастливую молодую маму оттуда забрал не менее счастливый молодой отец – военный Дмитрий Бабчук.

– Сын, – лаконично подписала фотографии Леся.

Напомним, что Никитюк подтвердила свою беременность всего несколько дней назад, продемонстрировав животик во время фотосессии.

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Подписчики, среди которых немало звездных, радуются за малыша и родителей. Некоторые шутят, что завтра Леся покажет фото, как сын идет в школу, намекая на то, как долго ведущая скрывала личные подробности.

Лесюня! Какое счастье! Поздравления вашей семье, – прокомментировала певица Надя Дорофеева.

Что? Наша семья искренне поздравляет вас, – написали фотографы Либеровы.

Поздравляю! Много молока, тихих ночей, без колик и газиков! Кайфуй, Лесюня! Первый год самый сладкий, – проанонсировала актриса Анна Саливанчук, которая сама не так давно во второй раз стала мамой.

Поздравляю! Пусть будет самым счастливым, – добавила фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Лучшее, что может в жизни случиться! Леся, поздравляем! Счастья, сыночек! – пожелал ведущий Юрий Горбунов.

А-а-а-а! Невероятно! Как круто! Поздравляю вашу семью, – порадовалась за новоиспеченных родителей певица Джамала.

Об отношениях Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука стало известно в октябре 2024 года, когда ведущая впервые подтвердила роман с военным.

В январе 2025 года пара объявила о помолвке. В марте Никитюк призналась, что мечтает о большой украинской свадьбе, однако из-за службы Дмитрия в ВСУ они решили отложить торжество на неопределенный срок.

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