Нікітюк про перший тиждень материнства: Як на курорті

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно народила первістка, висловилася про перший тиждень материнства.

Леся Нікітюк про материнство

У сториз в Instagram ведуча зізналася, що друзі і знайомі радять їй найняти няню, яка допоможе з новонародженим малюком. Однак Леся каже, що наразі насолоджується материнством і часом, проведеним із сином.

За словами Нікітюк, після стількох років виснажливої роботи на телебаченні зараз вона немов у відпустці, щоправда бурхливій.

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– Терпіння тобі! Візьми няню, а краще дві! – такі повідомлення шлють друзі та знайомі. А я насправді як на курорті! Бо після стількох років зйомок по 14-16 годин і сну по 4-5 годин бути з малючком – це відпустка на Ібіці. Бурхлива відпустка, але в кайф! – написала ведуча.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк народила сина 15 червня. Батьком малюка став військовослужбовець Дмитро Бабчук, який молодший за ведучу на дев’ять років. Ім’я первістка пара поки не розкриває.

Про стосунки Лесі і Дмитра стало відомо в жовтні 2024 року. На початку цього року закохані оголосили про заручини.

У березні Нікітюк зізналася, що мріє про велике українське весілля, однак через службу коханого в ЗСУ вони вирішили відкласти урочистості на невизначений термін.

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