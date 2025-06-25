Хью Джекман развелся с женой почти через два года после расставания

Австралийский актер Хью Джекман официально развелся с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс. О разрыве отношений пара сообщила еще в сентябре 2023 года.

Хью Джекман и Деборра Ли-Фернесс развелись

Согласно онлайн-данным Верховного суда округа Саффолк, штат Нью-Йорк, решение о расторжении брака было вынесено 12 июня, а 23 июня оно было опубликовано на сайте суда.

69-летняя Фернесс подала на развод с 56-летним Джекманом 27 мая, почти через два года после того, как они объявили о расставании. В заявлении актрисы указано, что условия развода не оспариваются и требуют лишь подписи судьи.

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После этого Фернесс выразила соболезнования всем, кто прошел через “травматический опыт измены”. По словам актрисы, вера в то, что все в жизни происходит для нашего блага, помогла ей пережить распад почти 30-летнего брака.

Отметим, что Хью Джекман и Деборра Ли Фернесс поженились в апреле 1996 года. В мае 2000 года они усыновили мальчика Оскара Максимилиана, а в июле 2005-го — девочку Аву Элиот.

После того как пара объявила о разводе, в сети появилась информация, что Джекман изменял жене с актрисой Саттон Фостер, с которой работал над мюзиклом Музыкант. В январе 2025 года актер подтвердил отношения с Фостер.

Источник : People

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