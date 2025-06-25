Г’ю Джекман розлучився з дружиною майже через два роки після розставання

Австралійський актор Г’ю Джекман офіційно розлучився з дружиною, акторкою Деборрою-Лі Фернесс. Про розрив стосунків пара повідомила ще у вересні 2023 року.

Г’ю Джекман і Деборра Лі-Фернесс розлучилися

Згідно з онлайн-даними Верховного суду округу Саффолк, штат Нью-Йорк, рішення про розірвання шлюбу було винесено 12 червня, а 23 червня його опублікували на сайті суду.

69-річна Фернесс подала на розлучення з 56-річним Джекманом 27 травня, майже через два роки після того, як вони оголосили про розставання. У заяві акторки зазначено, що умови розлучення не оскаржуються і потребують лише підпису судді.

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Після цього Фернесс висловила співчуття всім, хто пройшов через “травматичний досвід зради”. За словами акторки, віра в те, що все в житті відбувається для нашого блага, допомогла їй пережити розпад майже 30-річного шлюбу.

Зазначимо, що Г’ю Джекман і Деборра Лі Фернесс одружилися у квітні 1996 року. У травні 2000 року вони усиновили хлопчика Оскара Максиміліана, а в липні 2005-го – дівчинку Аву Еліот.

Після того як пара оголосила про розлучення, у мережі з’явилася інформація, що Джекман зраджував дружині з акторкою Саттон Фостер, з якою працював над мюзиклом Музикант. У січні 2025 року актор підтвердив стосунки з Фостер.

Джерело : People

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