Уникальная программа и локация: Монатик удивил концертом в Украинском доме

В пятницу, 4 июля, Дмитрий Монатик удивил поклонников, отыграв сольный концерт на уникальной локации, где ранее не выступал ни один артист.

Альбом Вечно танцующий человек прозвучал в стенах Украинского Дома — культурного центра Киева, который принимает выставки украинских и мировых художников.

Как прошел концерт Монатика в Украинском доме

В помещении Украинского домасостоялось настоящее действо. Артист вышел на сцену, сделанную в форме пластинки с обзором на 360°. Фан-зона размещалась на четырех уровнях здания.

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Во время выступления Монатик левитировал в воздухе, а особой атмосферы концерту добавило лазерное шоу, которое охватывало даже потолок и балконы.

На основной сцене артист выступал в сопровождении музыкантов, которые не только играли, но и танцевали, поражая сольными перформансами.

Тем временем на других этажах Украинского дома танцовщики в желтых костюмах устраивали иммерсионное шоу для каждого уровня зрительского пространства. Хореографами этого действа стали Константин Гордиенко и Алексей Базела.

Конферансье вечера стал Женя Янович, который во время шоу читал стихи Дмитрия Монатика. Его партнершей на сцене была Екатерина Полетаева, актриса Мариупольского театра, который сейчас временно базируется в Ужгороде.

Одним из самых трогательных моментов вечера стало неожиданное предложение руки и сердца. Монатик пригласил на сцену военного, который сделал предложение своей возлюбленной — она ответила “да” под громкие аплодисменты зала.

Второй концерт Монатика в рамках концепта I.V. посетил ряд знаменитостей, среди которых — Даша Астафьева, Kola, Позитив , Даша Квиткова, Фагот, Денис Христов, Иван Урывский, Гарик Корогодский, Ярослава Гресь, Мишель Андраде и многие другие.

Концерт имел важную благотворительную составляющую: Монатик присоединился к инициативе Підсвіти ворога 2.0 в поддержку украинской ПВО. Чтобы усилить сбор, артист даже разыграл среди зрителей собственную кепку, которую снял прямо на сцене.

Напомним, в 2025 году Монатик представил концепт I.V. — серию из четырех сольных концертов в разных локациях в поддержку альбома Вечно танцующий человек. Впереди — шоу во Дворце спорта и Национальной опере Украины.

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