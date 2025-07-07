Унікальна програма та локація: Монатик здивував концертом в Українському домі

У п’ятницю, 4 липня, Дмитро Монатик здивував прихильників, відігравши сольний концерт на унікальній локації, де раніше не виступав жоден артист.

Альбом Вічно танцююча людина пролунав у стінах Українського Дому – культурного центру Києва, що приймає виставки українських та світових митців.

Як пройшов концерт Монатика в Українському домі

У приміщенні Українського дому відбулося справжнє дійство. Артист вийшов на сцену, зроблену у формі платівки з оглядом на 360°. Фан-зона розміщувалася на чотирьох рівнях будівлі.

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Під час виступу Монатик левітував у повітрі, а особливої атмосфери концерту додало лазерне шоу, яке охоплювало навіть стелю та балкони.

На основній сцені артист виступав у супроводі музикантів, які не лише грали, а й танцювали, вражаючи сольними перформансами.

Тим часом на інших поверхах Українського дому танцівники у жовтих костюмах влаштовували імерсійне шоу для кожного рівня глядацького простору. Хореографами цього дійства стали Костянтин Гордієнко та Олексій Базела.

Конферансьє вечора став Женя Янович, який під час шоу читав вірші Дмитра Монатика. Його партнеркою на сцені була Катерина Полєтаєва, акторка Маріупольського театру, що нині тимчасово базується в Ужгороді.

Одним із найзворушливіших моментів вечора стала несподівана пропозиція руки й серця. Монатик запросив на сцену військового, який освідчився своїй коханій – вона відповіла “так” під гучні оплески залу.

На другий концерт Монатика у межах концепту I.V. завітала низка знаменитостей, серед яких – Даша Астаф’єва, Kola, Позитив, Даша Квіткова, Фагот, Денис Христов, Іван Уривський, Гарік Корогодський, Ярослава Гресь, Мішель Андраде та багато інших.

Концерт мав важливу благодійну складову: Монатик долучився до ініціативи Підсвіти ворога 2.0 на підтримку української ППО. Аби посилити збір, артист навіть розіграв серед глядачів власну кепку, яку зняв прямо на сцені.

Нагадаємо, у 2025 році Монатик представив концепт I.V. — серію з чотирьох сольних концертів у різних локаціях на підтримку альбому Вічно танцююча людина. Попереду — шоу у Палаці спорту та Національній опері України.

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