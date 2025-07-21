Успокойтесь: Никитюк ответила на комментарий Петрожицкой о ее роли в Песиках

Телеведущая Леся Никитюк ответила актрисе Дарье Петрожицкой, которая высказалась о ее игре в романтической комедии Песики.

Петрожицкая о съемках Никитюк в кино

В одном из недавних интервью Дарья заявила, что не понимает тенденции, когда блогеров и медийных людей приглашают сниматься в кино, тогда как профессиональные актеры остаются без внимания.

Петрожицкая похвалила игру Никитюк, которая сыграла карьеристку Яну в Песиках, однако добавила, что, по ее мнению, именно актеры должны исполнять главные роли.

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— Не хочу никого обижать, но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят в театрах и не снимаются, потому что они не интересны и не медийные. Почему не взять актрису на главную роль? При этом Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось кино, но такая тенденция. Хочется, чтобы актеры больше снимались, потому что мы на это учились, мы этого заслуживаем, — сказала Петрожицкая.

Что Никитюк ответила Петрожицкой

В сториз в Instagram Леся ответила на слова Дарьи в шутливой манере. Она отметила, что больше не будет сниматься в кино, а вместо этого сосредоточится на написании песен.

— Да успокойтесь, больше я сниматься в кино не буду! Пойду писать песни, — написала Никитюк, которая ранее выпустила несколько шуточных песен, в частности, кавер на Цей сон.

Мимо слов телеведущей не прошла певица Оля Полякова. Она пошутила, что Лесе Никитюк лучше все же сниматься в кино, а не идти в музыкальную индустрию.

— Нет. Давай лучше снимайся. Мы тоже учились, — написала Полякова.

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