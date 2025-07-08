Не постоянно на войне: жених Никитюк рассказал, как совмещает отцовство и службу

Жених телеведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, впервые высказался об отцовстве и службе в ВСУ. Недавно у пары родился сын, имя малыша новоиспеченные родители пока не раскрывают.

Возлюбленный Леси Никитюк об отцовстве

В сториз в Instagram избранник телеведущей, который младше ее на девять лет, устроил рубрику Вопрос-Ответ. Подписчики поинтересовались, как Дмитрий чувствует себя в роли отца и с какими трудностями столкнулся.

Бабчук признался, что ему нравится новый статус, однако из-за военных обязанностей он не может все время проводить с сыном.

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— Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока нет такой возможности. Огромный кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы легкие, — написал жених Никитюк.

Также Дмитрий, который присоединился к ВСУ еще в 2016 году, рассказал о своей службе.

По словам военного, между задачами он имеет перерывы, во время которых отдыхает или едет за границу на учебу.

— Я же не 24/7 на войне. Вообще с 2016 года, еще со времен АТО, начинал с пехоты и там были в окопах по 9-11 месяцев. А сейчас мы готовимся к задаче, выполняем ее, возвращаемся, немного чил, восстанавливаемся, подготовка к другой задаче и так по кругу, а и в перерывах еще ездим на курсы за границу, — поделился Бабчук.

Недавно о материнстве высказалась Леся Никитюк. По словам звезды, после стольких лет изнурительной работы на телевидении сейчас она словно в отпуске, правда бурном. Нанимать няню, чтобы облегчить себе уход за младенцем, ведущая пока не планирует.

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