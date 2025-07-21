Заспокойтеся: Нікітюк відповіла на коментар Петрожицької про її роль у Песиках

Телеведуча Леся Нікітюк відповіла акторці Дар’ї Петрожицькій, яка висловилася про її гру у романтичній комедії Песики.

Петрожицька про зйомки Нікітюк у кіно

В одному з нещодавніх інтерв’ю Дар’я заявила, що не розуміє тенденції, коли блогерів і медійних людей запрошують зніматися в кіно, тоді як професійні актори залишаються поза увагою.

Петрожицька похвалила гру Нікітюк, яка зіграла кар’єристку Яну в Песиках, однак додала, що, на її думку, саме актори мають виконувати головні ролі.

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– Не хочу нікого ображати, але пішла тенденція, що ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять у театрах і не знімаються, бо вони не цікаві та не медійні. Чому не взяти акторку на головну роль? При цьому Леся розумниця, молодець, вона це зробила. Мені дуже сподобалося кіно, але така тенденція. Хочеться, щоб актори більше знімалися, тому що ми цього вчилися, ми на це заслуговуємо, – сказала Петрожицька.

Що Нікітюк відповіла Петрожицькій

У сториз в Instagram Леся відповіла на слова Дар’ї у жартівливій манері. Вона зазначила, що більше не буде зніматися в кіно, а натомість зосередиться на написанні пісень.

– Та заспокойтеся, більше я зніматися в кіно не буду! Піду писати пісні, – написала Нікітюк, яка раніше випустила кілька жартівливих пісень, зокрема кавер на Цей сон.

Повз слів телеведучої не пройшла співачка Оля Полякова. Вона пожартувала, що Лесі Нікітюк краще все ж таки зніматися в кіно, а не йти в музичну індустрію.

– Ні. Давай краще знімайся. Ми теж вчились, – написала Полякова.

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