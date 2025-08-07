Проходят года: София Ротару поделилась фото из Киева в день своего 78-летия

Народная артистка Украины София Ротару вышла на связь с подписчиками в день своего рождения. Сегодня, 7 августа, звезде исполнилось 78 лет.

Как выглядит София Ротару

На личной странице в Instagram артистка опубликовала серию кадров, сделанных в Киеве. На первом снимке Ротару позирует на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск.

Также певица сфотографировалась на Андреевском спуске. Когда именно были сделаны фотографии, звезда не уточнила. В подписи к публикации Ротару оставила строчки из своей песни Тече вода.

— Течет вода и проходят лета, — написала артистка.

В комментариях подписчики поздравляют Софию Ротару с днем рождения пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также поклонники признаются, что скучают по творчеству артистки, которая после начала полномасштабного вторжения РФ приостановила свою деятельность.

Стоит отметить, что это первый пост Ротару в Instagram за три года. В последнее время певица выходит на связь с подписчиками только в сториз. Обычно она либо поздравляет украинцев с праздниками, либо реагирует на трагические события, такие как российские атаки на наши города.

Ранее сестра артистки заявляла, что, несмотря на войну, Ротару остается в Украине. По словам Аурики, София очень переживает из-за всего, что происходит в нашей стране.

