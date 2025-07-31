Ротару высказалась об атаке на Киев 31 июля: что опубликовала артистка

Народная артистка Украины София Ротару отреагировала на комбинированную атаку на Киев сегодня, 31 июля, во время которой российские войска били беспилотниками и ракетами.

Число раненых в результате обстрела столицы возросло до 11 человек, более 130 людей получили ранения, среди них — 12 детей. Ротару не осталась в стороне от трагедии и высказалась о российской атаке в сторис в Instagram.

Реакция Ротару на обстрел Киева 31 июля

Артистка опубликовала фото жилого многоэтажного дома в Святошинском районе Киева, куда попала российская ракета. В результате атаки был разрушен целый подъезд.

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— Киев…, — подписала снимок Ротару, добавив эмодзи в виде разбитого сердца и геолокацию.

Отметим, что София Ротару периодически выходит на связь с подписчиками в сториз в Instagram.

Обычно певица либо поздравляет украинцев с праздниками, либо реагирует на трагические события, такие как российские атаки на наши города. Ротару делает это сдержанно — публикует тематические изображения или фото с последствиями обстрелов.

Ранее сестра артистки заявляла, что, несмотря на войну, Ротару остается в Украине. По словам Аурики, София очень переживает из-за всего, что происходит в нашей стране.

Напомним, что в результате атаки на Киев значительные повреждения получила квартира Екатерины Соляр. В доме телеведущей выбиты окна, вырваны двери, уничтожена мебель, обрушился потолок. К счастью, сама Екатерина осталась невредима.

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