Минають літа: Софія Ротару поділилася фото з Києва у день свого 78-річчя

Народна артистка України Софія Ротару вийшла на зв’язок із підписниками у день свого народження. Сьогодні, 7 серпня, зірці виповнилося 78 років.

Який вигляд має Софія Ротару

На особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала серію кадрів, зроблених у Києві. На першому знімку Ротару позує на скляному пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз.

Також співачка сфотографувалася на Андрієвському узвозі. Коли саме були зроблені світлини, зірка не уточнила. У підписі до публікації Ротару залишила рядки зі своєї пісні Тече вода.

– Тече вода і минають літа, – написала артистка.

У коментарях підписники вітають Софію Ротару з днем народження побажаннями міцного здоров’я і довгих літ життя. Також шанувальники зізнаються, що сумують за творчістю артистки, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ призупинила свою діяльність.

Варто зазначити, що це перший допис Ротару в Instagram за три роки. Останнім часом співачка виходить на зв’язок із підписниками лише у сториз. Зазвичай вона або вітає українців зі святами, або реагує на трагічні події, як-от російські атаки на наші міста.

Раніше сестра артистки заявляла, що, попри війну, Ротару залишається в Україні. За словами Ауріки, Софія дуже хвилюється через все, що відбувається у нашій державі.

