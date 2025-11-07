В пятницу, 7 ноября, на телеканале СТБ состоялся показ четвертого выпуска романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

В новом эпизоде актер устроил романтическое свидание под звездами, сделал вместе с девушками нашу планету чище, а также попрощался сразу с двумя героинями.

Как прошел четвертый выпуск Холостяка 14 с Тарасом Цымбалюком и кто покинул проект – читайте далее в материале.

Как прошел 4 выпуск Холостяка 14

Эта неделя проекта была связана с тематикой сказки Маленький принц, которая, по словам главного героя, очень умело подсвечивает глобально важные вещи для человечества — любовь, уважение, ответственность.

Вдохновившись книгой Антуана де Сент-Экзюпери, Тарас Цымбалюк пригласил Надин на индивидуальное свидание в Киевский планетарий.

В романтической атмосфере они отвечали на личные вопросы, чтобы лучше узнать друг друга, а также потанцевали под звездами. В итоге, Надин получила розу от Тараса.

Следующее свидание было групповым — Цымбалюк пригласил Валерию, Надю и Диану на эко-челлендж. Девушки вместе с Холостяком собирали мусор на Трухановом острове, а затем сортировали его для переработки.

Стимулом стало небольшое соревнование — кто соберет больше мусора, тот получит сюрприз. Победила Валерия с результатом 13 килограммов.

В конце свидания Тарас вручил розу Валерии, отметив, что она взвешенная, интеллигентная, милая и очень глубоко проявила себя во время их личной беседы.

А за победу в эко-челлендже Холостяк позже подарил девушке вазу из переработанного пластика и букет цветов.

На этой неделе зрители также увидели первое свидание на выбывание в формате 2+1. На него Тарас пригласил Юлию и Иру, которые проявили себя по-разному.

Встреча прошла на базе отдыха, где девушки вместе с Холостяком жарили мясо и проводили время на природе. Однако атмосфера во время свидания была довольно напряженной.

Розу от Тараса получила Ира, которая, по его словам, раскрылась с другой стороны и доверила ему важные темы.

Кто покинул Холостяк 14 в четвертом выпуске

Во время свидания на выбывание Цымбалюк попрощался с Юлией. Холостяк предположил, что девушка пока не готова к отношениям и, возможно, сейчас ей нужно сконцентрироваться на чем-то другом.

На церемонии розу не получила Надя. По словам Тараса, во время общения с девушкой царила скорее дружеская атмосфера, чем романтическая.

Поэтому в 4 выпуске Холостяка 14 от 07.11.2025 года проект покинули Юлия Артюх и Надежда Авраменко. А уже на следующей неделе Тарас Цымбалюк вместе с девушками отправится в Карпаты.

