У п’ятницю, 7 листопада, на телеканалі СТБ відбувся показ четвертого випуску романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

У новому епізоді актор влаштував романтичне побачення під зорями, зробив разом із дівчатами нашу планету чистішою, а також попрощався відразу із двома героїнями.

Як минув четвертий випуск Холостяка 14 із Тарасом Цимбалюком та хто покинув проєкт – читайте далі у матеріалі.

Як минув 4 випуск Холостяка 14

Цей тиждень проєкту був пов’язаний із тематикою казки Маленький принц, яка, за словами головного героя, дуже вміло підсвідчує глобально важливі речі для людства – любов, повагу, відповідальність.

Надихнувшись книгою Антуана де Сент-Екзюпері, Тарас Цимбалюк запросив Надін на індивідуальне побачення до Київського планетарію.

У романтичній атмосфері вони відповідали на особисті запитання, щоб краще пізнати одне одного, а також потанцювали під зорями. Зрештою, Надін отримала троянду від Тараса.

Наступне побачення було груповим – Цимбалюк запросив Валерію, Надю та Діану на екочелендж. Дівчата разом із Холостяком збирали сміття на Трухановому острові, а потім сортували його для переробки.

Стимулом стало невелике змагання — хто збере більше сміття, той отримає сюрприз. Перемогла Валерія із результатом 13 кілограмів.

Наприкінці побачення Тарас вручив троянду Валерії, зазначивши, що вона виважена, інтелегентна, мила і дуже глибоко проявилася під час їхньої особистої розмови.

А за перемогу в екочеленджі Холостяк пізніше передав дівчині вазу з переробленого пластику і букет квітів.

Цього тижня глядачі також побачили перше побачення на вибування у форматі 2+1. На нього Тарас запросив Юлію та Іру, які проявили себе по-різному.

Зустріч пройшла на базі відпочинку, де дівчата разом із Холостяком смажили м’ясо та проводили час на природі. Однак атмосфера під час побачення була досить напруженою.

Троянду від Тараса отримала Іра, яка, за його словами, розкрилася з іншого боку і довірила йому важливі теми.

Хто покинув Холостяк 14 у четвертому випуску

Під час побачення на вибування Цимбалюк попрощався з Юлією. Холостяк припустив, що дівчина поки що не готова до стосунків і, можливо, зараз їй потрібно сконцентруватися на чомусь іншому.

На церемонії троянду не отримала Надя. За словами Тараса, під час спілкування з дівчиною панувала радше дружня атмосфера, аніж романтична.

Тож у 4 випуску Холостяка 14 від 07.11.2025 року проєкт покинули Юлія Артюх та Надія Авраменко. А вже наступного тижня Тарас Цимбалюк разом з дівчатами вирушить у Карпати.

