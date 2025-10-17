Тарас Цымбалюк всегда привлекал к себе внимание — как актерской игрой, так и насыщенной личной жизнью. Однако теперь у поклонниц знаменитости появилась возможность побороться за его сердце.

Именно Тарас Цымбалюк стал главным героем 14-го сезона романтического реалити Холостяк на СТБ. Актер готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому сделает предложение по-настоящему. Премьера уже сегодня, 17 октября, в 19:00.

Тарас Цымбалюк: биография Холостяка 14

Тарас Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский в семье преподавателей. Его отец Василий — литературовед и историк. Мать Татьяна — филолог, преподаватель французского языка.

Сейчас смотрят

Цымбалюк получил образование в Киевском университете имени Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино (мастерская Валентины Зимней).

Во время учебы сотрудничал с Киевским академическим Молодым театром и Киевским академическим театром юного зрителя на Липках. Актер дебютировал на телевидении в 2011 году, сыграв второстепенную роль в мистическом сериале Дневники темного.

Популярность пришла после главной роли в сериале СуперКопы, а настоящее признание – после выхода фильма Черный ворон.

Сейчас за плечами Цымбалюка — участие в около 100 проектах. Актер исполнил роль Карпа Кайдаша в сериале Натальи Ворожбит Поймать Кайдаша. Также его можно увидеть в фильмах Черный ворон, Конотопская ведьма, Песики, Когда ты выйдешь замуж, и в сериалах Кофе с кардамоном, Крепостная, Вскрытие покажет, Полкан, Первые дни, Связь, Женский доктор. Новая жизнь, Любовь и пламя, Успеть до 30 и тому подобное.

Что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка

Главный герой Холостяка 14 был дважды женат, а затем состоял в серьезных отношениях.

Первой избранницей Цымбалюка стала его одногруппница Ангелина, однако брак пары продлился всего полтора года. Как признавался сам Тарас, он не был готов к семейной жизни, и они с Ангелиной поспешили.

В 2021 году актер женился на визажистке Тине Антоненко. После начала полномасштабного вторжения РФ экс-возлюбленные поняли, что на самом деле очень разные и вообще не подходят друг другу. В июне 2022-го Тарас и Тина сообщили о разводе.

Осенью 2022 года Цымбалюк начал отношения с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. Интересно, что пара официально не объявляла о расставании, но в конце 2024-го они перестали появляться в Instagram друг друга. А потом актер заинтриговал подписчиков изменениями в жизни, заявив, что “долгое время все к этому шло”.

Почему Цымбалюк решился стать Холостяком

Актер ранее уже объяснял, почему согласился стать главным героем реалити-шоу Холостяк. По словам Тараса, для него это “совершенно новый телевизионный опыт и новый вызов”.

– У меня сложились отношения с СТБ: было сыграно много ярких ролей. Поэтому я верю, что и в этом формате родится что-то интересное для зрителей. Я знаю, что для многих людей Холостяк – любимый проект на ТВ, поэтому буду стараться делать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы, – отметил Цымбалюк.

Поэтому уже совсем скоро поклонники проекта смогут не только посмотреть первый выпуск нового сезона Холостяка, но и узнать, удастся ли Тарасу Цымбалюку найти настоящую любовь и построить отношения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.