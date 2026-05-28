Актриса театра и кино Дарья Петрожицкая объяснила, почему оставила фамилию бывшего мужа и как поддерживает отношения с женихом Алексеем, который живет в Германии.

Звезда призналась, что сейчас с бывшим мужем почти не общается, а расстояние с нынешним возлюбленным дается ей тяжело.

Дарья Петрожицкая о фамилии

Девичья фамилия актрисы — Гончар. Фамилию Петрожицкая она получила в первом браке, однако после развода решила ее не менять.

Сейчас смотрят

По словам Дарьи, именно под этой фамилией ее начали узнавать в профессии. Поэтому даже в случае нового брака она может сменить фамилию только в документах, но для зрителей останется Петрожицкой.

— Это уже бренд. И теперь это мой псевдоним, который мне нравится, и я с гордо поднятым носом его ношу, — сказала она.

При этом актриса призналась, что сейчас она с бывшим мужем почти не общается, и ее это устраивает. По словам Дарьи, у каждого уже своя жизнь.

— Все-таки развелись, значит, правильно, значит, так и надо было. Я ему благодарна за тот опыт. Мы друг друга вырастили, — сказала Петрожицкая.

Сейчас их общение, по словам актрисы, ограничивается поздравлениями с днем рождения и Новым годом.

Дарья Петрожицкая о статусе невесты

Знаменитость более пяти лет находится в отношениях с женихом Алексеем. Он родом из Харькова, но давно живет в Германии.

Познакомились они на отдыхе в Египте. По словам актрисы, Алексей тогда не знал, кто она, потому что не смотрел украинское телевидение. Для нее это стало большим плюсом.

— Это человек, который воспринимал меня просто как Дашу, которая не накрашена и просто отдыхает, — вспомнила она.

После знакомства они несколько дней общались, а затем продолжили переписку. Примерно через месяц Алексей приехал к ней с букетом, предварительно договорившись с ее сестрой.

Впоследствии он сделал ей предложение во время совместного отдыха. Петрожицкая призналась, что не думала о предложении, хотя мама Алексея в шутку советовала ей сделать маникюр на всякий случай.

Впрочем, свадьбу пара пока не планирует. Актриса говорит, что этот вопрос для нее сейчас не актуален, в частности из-за войны и жизни на расстоянии.

Дарья Петрожицкая об отношениях на расстоянии

По словам Даши, почти все время их отношений они с Алексеем живут отдельно. Вместе в Германии они провели около девяти месяцев после начала полномасштабного вторжения, но этот период был для нее очень тяжелым.

Петрожицкая откровенно призналась, что не хотела уезжать из Украины, а в Германии первые месяцы много плакала и не позволяла себе даже пойти в кафе.

— Я вообще не знаю, как он меня терпел. Я почти первые месяцы лежала и плакала все время. Это очень тяжело. Но с того момента я ожила, когда вернулась домой, — сказала она.

Актриса подчеркнула, что Алексей не ставит ей ультиматумов относительно переезда. Она считает, что он принял ее любовь к профессии и понимает: если она бросит все и переедет в Германию, ей будет очень сложно.

В то же время актриса не скрывает, что отношения на расстоянии изматывают. Особенно сложно стало во время войны.

— Сейчас это не просто два часа — и ты уже в другом городе. Тебе приходится пройти столько кругов ада, чтобы доехать до Германии, что, приехав, тебе нужно два дня, чтобы прийти в себя, — пояснила она.

По словам Даши, они ежедневно общаются по телефону и видеосвязи, но этого не всегда достаточно. Сейчас пара спасается редкими встречами.

Например, во время зимней паузы в январе Петрожицкая традиционно едет в Германию, а во время ближайших театральных гастролей в Польше Алексей планирует приехать туда, чтобы наконец увидеть любимую на сцене.

Источник : Розмова

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.