Акторка театру та кіно Дарʼя Петрожицька пояснила, чому залишила прізвище колишнього чоловіка і як підтримує стосунки з нареченим Олексієм, який живе в Німеччині.

Зірка зізналася, що зараз із колишнім чоловіком майже не спілкується, а дистанція з нинішнім коханим дається їй складно.

Дарʼя Петрожицька про прізвище

Дівоче прізвище акторки — Гончар. Прізвище Петрожицька вона отримала у першому шлюбі, однак після розлучення вирішила його не змінювати.

За словами Дарʼї, саме під цим прізвищем її почали впізнавати у професії. Тож навіть у разі нового шлюбу може змінити прізвище лише в документах, але для глядачів залишиться Петрожицькою.

— Це вже бренд. І тепер це мій псевдонім, який мені подобається, і я з піднятим носом його ношу, — сказала вона.

При цьому акторка зізналася, що нині вона з колишнім чоловіком майже не спілкується, і її це влаштовує. За словами Дарʼї, у кожного вже своє життя.

— Все-таки розлучилися, значить, правильно, значить, так і треба було. Я йому вдячна за той досвід. Ми один одного виростили, — сказала Петрожицька.

Нині їхнє спілкування, за словами акторки, обмежується привітаннями з днем народження та Новим роком.

Дарʼя Петрожицька про статус нареченої

Знаменитість понад п’ять років перебуває у стосунках із нареченим Олексієм. Він родом із Харкова, але давно живе в Німеччині.

Познайомилися вони на відпочинку в Єгипті. За словами акторки, Олексій тоді не знав, хто вона, бо не дивився українське телебачення. Для неї це стало великим плюсом.

— Це людина, яка сприймала мене просто як Дашу, яка не нафарбована і просто відпочиває, — згадала вона.

Після знайомства вони кілька днів спілкувалися, а потім продовжили листування. Приблизно через місяць Олексій приїхав до неї з букетом, попередньо домовившись із її сестрою.

Згодом він освідчився їй під час спільного відпочинку. Петрожицька зізналася, що не думала про пропозицію, хоча мама Олексія жартома радила їй зробити манікюр про всяк випадок.

Втім, весілля пара поки не планує. Акторка каже, що це питання для неї зараз не на часі, зокрема через війну і життя на відстані.

Дарʼя Петрожицька про стосунки на відстані

За словами Даші, майже весь час їхніх стосунків вони з Олексієм живуть окремо. Разом у Німеччині вони провели близько дев’яти місяців після початку повномасштабного вторгнення, але цей період був для неї дуже важким.

Петрожицька відверто зізналася, що не хотіла виїжджати з України, а в Німеччині перші місяці багато плакала і не дозволяла собі навіть піти в кав’ярню.

— Я взагалі не знаю, як він мене терпів. Я майже перші місяці лежала і плакала весь час. Це дуже важко. Але з того моменту я ожила, коли повернулася додому, — сказала вона.

Акторка наголосила, що Олексій не ставить їй ультиматумів щодо переїзду. Вона вважає, що він прийняв її любов до професії і розуміє: якщо вона кине все та переїде до Німеччини, їй буде дуже складно.

Водночас акторка не приховує, що стосунки на відстані виснажують. Особливо складно стало під час війни.

— Зараз це не просто ти дві години — і вже в іншому місті. Ти маєш пройти стільки кіл пекла, щоб доїхати до Німеччини, що приїжджаєш — і тобі треба два дні відійти, — пояснила вона.

За словами Даші, вони щодня спілкуються телефоном і відеозв’язком, але цього не завжди достатньо. Наразі пара рятується рідкісними зустрічами.

Наприклад, під час зимової паузи в січні Петрожицька традиційно їде до Німеччини, а під час найближчих театральних гастролей у Польщі Олексій планує приїхати туди, щоб нарешті побачити кохану на сцені.

Джерело : Розмова

