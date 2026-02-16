Звезда сериалов Возвращение и Тихая Нава Анастасия Пустовит рассказала об отношениях с возлюбленным-военным на расстоянии.

Избранник актрисы, с которым она вместе уже четыре года, встал на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пустовит о личной жизни

Анастасия отметила, что отношения на расстоянии ей с любимым даются очень сложно. По возможности актриса старается приезжать к военному, чтобы провести с ним время.

Пустовит подчеркнула, что очень любит свою работу, однако отношения являются приоритетом в ее жизни. К тому же актрисе грустно, что за эти четыре года у них с любимым не было привычных для большинства пар общих моментов — праздников, бытовых хлопот или переездов.

— Четыре года мы живем отдельно по факту. Люди за четыре года проходят там переезды, какие-то еще штуки, совместные праздники, подготовка к праздникам. Мы ничего из этого всего не проходили. И я не выдерживаю, и я не выдерживала, и потом снова выдерживала, и потом снова не выдерживала. И такие качели были… Очень сложно. Очень, — поделилась Анастасия.

Пустовит убеждена, что главное в отношениях — это диалог и поддержка друг друга. По словам актрисы, ей повезло с мужем, который умеет говорить и слушать.

— В жизни бывают разные ситуации, но, наверное, диалог — это единственное, что дает возможность продолжать дальше. Первый человек, который узнает обо всем, что происходит в моей жизни, это он. Самый первый, а потом уже родители и другие. О каких-то моих победах, поражениях, каких-то кризисных ситуациях, каких-то моих злостях. Я ему все рассказываю, и он мне, я надеюсь, тоже все рассказывает, — добавила актриса, отметив, что ее любимый — довольно закрытый человек.

Недавно Анастасия Пустовит рассказывала о депрессивном расстройстве и суицидальных мыслях. К слову, сериал Возвращение, который в феврале 2026 года выйдет на ICTV2, стал первым проектом актрисы после лечения.

Фото: Анастасия Пустовит

Источник : Аліна Доротюк

