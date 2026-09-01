Украинский шоумен Владимир Остапчук вскоре в четвертый раз станет отцом. Стало известно, что у него родится еще один сын.

Пол ребенка супруги раскрыли в видео, которое жена ведущего Екатерина Остапчук опубликовала в Instagram.

Пол четвертого ребенка Остапчука

Для пары это будет второй общий ребенок.

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Супруги организовали своеобразное гендер-пати: за столом в своем доме рядом с женой и годовалым сыном он получил телефон и начал читать заключение врачей.

После непродолжительной интриги Владимир Остапчук объявил, что у них с Екатериной будет еще один мальчик.

– Это мальчик, – воскликнул Владимир.

По словам Екатерины, пополнение в семье ожидается уже через несколько месяцев.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kateryna Ostapchuk (@ostapchukkaterynaa)

26 августа Екатерина Остапчук объявила о второй беременности. О сроке беременности тогда ничего не сообщалось.

У 42-летнего Владимира Остапчука уже двое детей от первого брака с Еленой Войченко. Его дочери Эмилии 12 лет, а сыну Эвану – 8.

Теперь шоумен будет воспитывать троих сыновей и дочь.

Фото: Владимир Остапчук/Instagram

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