Ведущий Владимир Остапчук и его третья жена Екатерина, похоже, все-таки провели свадебную церемонию. Ранее блогер говорила, что они планируют сыграть свадьбу в 2026 году.

Остапчуки показали свадебные фото

Екатерина и Владимир поделились в соцсетях серией романтических снимков в свадебных нарядах.

Пост пара лаконично прокомментировала: V + K. На снимках Екатерина позирует в белом платье с кружевом, а Владимир — в классическом черном смокинге.

В сторис жена Остапчука также показала переписку с фотографом, который сообщил, что свадебные фото готовы к просмотру.

Кроме того, Екатерина призвала подписчиков активнее ставить лайки под постом, чтобы она “выложила сегодня же себя отдельно”. Блогер пообещала подписчикам показать фото, которое разбивает сердца.

Также Екатерина показала детали своего образа и призналась, что выбрала платье с первого взгляда, не став примерять другие.

История отношений Остапчука и Полтавской

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская официально расписались 6 марта 2024 года. При этом торжественное признание в любви шоумен сделал в августе следующего года, подарив любимой кольцо от Tiffany & Co, о котором она давно мечтала.

В декабре 2025 года у супругов родился сын Тимофей. Для Екатерины это первый ребенок, а у Владимира также есть дочь Эмилия и сын Эван от предыдущего брака.

