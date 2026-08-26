Жена шоумена и телеведущего Владимира Остапчука — Екатерина — беременна во второй раз.

Радостной новостью пара поделилась в совместном видео на своих страницах в Instagram.

Екатерина Остапчук беременна во второй раз: что известно

Екатерина опубликовала трогательное видео с поляны у дома, на котором она позирует вместе с Владимиром и их полуторагодовалым сыном Тимофеем.

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Для съемки семья выбрала наряды в одинаковом стиле — белые футболки и светлые джинсы. В кадре ведущий сначала играет с мальчиком, который держит в ручках снимки УЗИ, а затем нежно обнимает и целует жену.

— +1, наша благословенная маленькая семья, — подписала ролик Екатерина.

О сроке беременности Екатерины Остапчук пока неизвестно. Пол будущего ребенка семья Остапчуков тоже еще не разглашала.

Напомним, что Екатерина и Владимир Остапчуки сейчас проживают в Канаде. Пара воспитывает сына Тимофея.

Также у Владимира Остапчука двое детей от первого брака с Еленой Войченко — дочь Эмилия и сын Эван.

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