Шесть фотографий, сделанных в первые месяцы полномасштабного вторжения, облетели мир и стали документальными свидетельствами российских преступлений в Украине.

Теперь истории людей в кадре и фотографов, сделавших эти снимки, впервые покажут на телевидении.

Документальный фильм Світлини з війни выйдет 5 октября в 22:45 на ICTV2.

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На ICTV2 выйдет документальный фильм Світлини з війни

Мариупольский роддом после российского авиаудара. Ранена в первые минуты вторжения учительница из Чугуева. Эвакуация из Ирпеня. Защитники Азовстали.

Это события первых месяцев войны, которые миллионы людей в мире впервые увидели благодаря работе украинских и международных фотографов.

Эти фотографии появлялись на страницах ведущих мировых медиа и показывали происходящее в Украине. Но вне кадра оставались истории людей, изображенных на этих фотографиях, и тех, кто их сделал.

Именно о них рассказывает документальный фильм Світлини з війни.

В ленте шесть фотографов возвращаются к моментам, когда были сделаны их известные кадры, и рассказывают, что предшествовало этим снимкам.

Зрители также узнают истории людей, чьи лица увидел свет, а также почему международные СМИ выбрали именно эти фото.

Евгений Малолетка документировал осаду Мариуполя. Один из его самых известных кадров показывает, как после российского авиаудара по роддому раненую беременную женщину выносят на носилках.

Кристофер Очиконе, американский фотожурналист, зафиксировал волонтера Анастасию Тихую во время эвакуации из оккупированного Ирпеня, которая вместе с мужем выводила из города десятки животных, в том числе собак с инвалидностью.

Максим Дондюк, украинский документальный фотограф, снял момент, когда украинский военный помогает молодой матери с ребенком эвакуироваться из Ирпеня.

Вольфганг Шван, американский фотограф, сделал кадр с раненной в результате российского обстрела учительницей из Чугуева Еленой Курило, которую в международном сообществе назвали Лицом войны.

Дмитрий Орест Козацкий, воин Азова и фотограф, документировал жизнь украинских защитников во время осады Азовстали. В фильм вошла серия фотографий из лазарета и автопортрет Дмитрия в луче света.

Линси Аддарио, всемирно известная фотожурналистка The New York Times, зафиксировала в Ирпене семью Перебийнис, погибшую под российским обстрелом. Эта фотография стала доказательством российских преступлений против человечности на заседании Совета ООН.

Фотографии с войны стали режиссерским дебютом Иванки-Екатерины Яковины в сотрудничестве с режиссером Еленой Ботниковой.

Идея фильма принадлежит редактору Евгении Малащук, а авторами сценария выступили Татьяна Гребеник-Козина и Евгения Малащук.

— Мы часто спрашиваем: может ли фотография изменить ход истории? В нашем фильме на этот вопрос отвечают люди, которым представился редкий шанс проверить этот тезис в жизни. Несмотря на весь трагизм моментов, сам факт существования этих кадров и истории их жизни дает надежду, что преступники обязательно будут наказаны, а впереди нас ждет свет. Потому что, в конце концов, жизнь неизменно побеждает – и истории наших героев доказывают это каждый день, — говорит Татьяна Гребеник, соавтор сценария и креативная и исполнительная продюсер фильма.

Допремьерный показ фильма состоялся 30 августа в рамках 17-го Одесского международного кинофестиваля.

Теперь фильм впервые увидит телевизионная аудитория.

Вместе с фильмом продолжается благотворительный сбор в помощь беспризорным животным, который открыли Starlight Media, фотограф Кристофер Очиконе и Одесский международный кинофестиваль.

Инициатива продолжает историю эвакуации людей и животных из Ирпеня. В рамках сбора есть возможность получить фотографии с личным автографом Кристофером Очиконом по ссылке на Банку.

Телепремьера документального фильма Світлини з війни состоится 5 октября в 22:45 на ICTV2.

Фото: ICTV2

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