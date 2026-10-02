Шість фотографій, зроблених у перші місяці повномасштабного вторгнення, облетіли світ і стали документальними свідченнями російських злочинів в Україні.

Тепер історії людей у кадрі та фотографів, які зробили ті знімки, вперше покажуть на телебаченні.

Документальний фільм Світлини з війни вийде 5 жовтня о 22:45 на ICTV2.

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На ICTV2 вийде документальний фільм Світлини з війни

Маріупольський пологовий будинок після російського авіаудару. Поранена в перші хвилини вторгнення вчителька з Чугуєва. Евакуація з Ірпеня. Захисники Азовсталі.

Це події перших місяців великої війни, які мільйони людей у світі вперше побачили завдяки роботі українських та міжнародних фотографів.

Ці світлини з’являлися на сторінках провідних світових медіа і показували те, що відбувалося в Україні. Але за межами кадру залишалися історії людей, зображених на цих фотографіях, і тих, хто їх зробив.

Саме про них розповідає документальний фільм Світлини з війни.

У стрічці шість фотографів повертаються до моментів, коли були зроблені їхні відомі кадри, та розповідають, що передувало цим знімкам.

Глядачі також дізнаються історії людей, чиї обличчя побачив світ, а також чому міжнародні ЗМІ обрали саме ці фото.

Євген Малолєтка документував облогу Маріуполя. Один із його найвідоміших кадрів показує, як після російського авіаудару по пологовому будинку поранену вагітну жінку виносять на ношах.

Крістофер Очіконе, американський фотожурналіст, зафіксував волонтерку Анастасію Тиху під час евакуації з окупованого Ірпеня, яка разом із чоловіком виводила з міста десятки тварин, зокрема собак з інвалідністю.

Максим Дондюк, український документальний фотограф, зняв момент, коли український військовий допомагає молодій матері з дитиною евакуюватися з Ірпеня.

Вольфганг Шван, американський фотограф, зробив кадр із пораненою внаслідок російського обстрілу вчителькою з Чугуєва Оленою Курило, який у міжнародній спільноті назвали Обличчям війни.

Дмитро Орест Козацький, воїн Азову та фотограф, документував життя українських захисників під час облоги Азовсталі. До фільму увійшла серія фотографій із лазарету та автопортрет Дмитра у промені світла.

Лінсі Аддаріо, всесвітньо відома фотожурналістка The New York Times, зафіксувала в Ірпені родину Перебийніс, яка загинула під російським обстрілом. Ця фотографія стала доказом російських злочинів проти людяності на засіданні Ради ООН.

Світлини з війни стали режисерським дебютом Іванки-Катерини Яковини у співпраці з режисеркою Оленою Ботніковою.

Ідея фільму належить редакторці Євгенії Малащук, а авторками сценарію виступили Тетяна Гребенік-Козіна та Євгенія Малащук.

— Ми часто запитуємо: чи може фотографія змінити хід історії? У нашому фільмі на це питання відповідають люди, яким випав рідкісний шанс перевірити цю тезу у житті. Попри весь трагізм моментів, сам факт існування цих кадрів та історії їхнього життя дає надію, що злочинці обов’язково будуть покарані, а попереду на нас чекає світло. Бо врешті-решт життя незмінно перемагає – і історії наших героїв доводять це щодня, — говорить Тетяна Гребенік, співавторка сценарію та креативна й виконавча продюсерка фільму.

Допрем’єрний показ стрічки відбувся 30 серпня в межах 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Тепер фільм вперше побачить телевізійна аудиторія.

Разом із фільмом триває благодійний збір на допомогу безпритульним тваринам, який відкрили Starlight Media, фотограф Крістофер Очіконе та Одеський міжнародний кінофестиваль.

Ініціатива продовжує історію евакуації людей і тварин з Ірпеня. У межах збору є можливість отримати фотографії з особистим автографом Крістофера Очіконе за посиланням на Банку.

Телепрем’єра документального фільму Світлини з війни 5 жовтня відбудеться о 22:45 на ICTV2.

Фото: ICTV2

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