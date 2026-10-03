Личная жизнь Илона Маска снова оказалась в центре внимания. Американский миллиардер и глава SpaceX расстался с Шивон Зилис — матерью четверых из его 14 детей.

Зилис, которая работает топ-менеджером корпорации Neuralink, создающей мозговые имплантаты, не стала скрывать эмоций после разрыва.

В посте в X она рассказала, что Маск неожиданно решил поставить точку в их отношениях.

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Женщина выразила надежду, что им удастся остаться друзьями и вместе воспитывать четверых детей.

— Трудно перейти от состояния влюбленности к расставанию всего за неделю и без предупреждения, но так иногда случается. Я счастлива, что мне удалось показать Илону, каково это — быть глубоко понятым, окруженным заботой и любимым. Учитывая бурные события его ранней жизни, его измученную душу и то, как настойчиво он борется за человечество, я хотела, чтобы он почувствовал самую глубокую и устойчивую форму любви, которую может дать этот мир, — написала Зилис.

Она добавила, что ей нравилось быть для Маска “островком безопасности, спокойствия и любви” и отметила, что была счастлива видеть улыбку на его лице.

Lil loves of my life ♥️♥️ pic.twitter.com/DwwxTtPEyu — Shivon Zilis (@shivon) February 16, 2025

Шивон Зилис призналась, что будет очень скучать по Маску. Она написала, что любила его больше жизни, их отношения дали ей много знаний и наполнили ее жизнь глубоким смыслом.

Самой большой благодарностью за эти отношения Зилис назвала четверых детей, которых она назвала само большой своей любовью.

Теперь Шивон Зилис надеется сохранить с Маском хорошие дружеские отношения и вместе воспитывать детей. Она добавила, что продолжает искренне заботиться о нем и желает ему счастья.

— Успехов тебе, Илон, миру повезло, что ты есть, — подытожила Зилис.

Маск является отцом 14 детей. Впервые он стал отцом в 2002 году, когда его бывшая жена Джастин Уилсон родила им сына Неваду Александра, который умер в возрасте 10 недель. Впоследствии у пары родилось еще пятеро детей: близнецы Вивиан и Гриффин, которым сейчас 22 года, и тройняшки Кай, Саксон и Дэмиан, которым по 20 лет.

У него также есть трое детей со своей бывшей партнершей Граймс — сыновья X Æ A-12 и Техно Механикус, а также дочь Экса Дарк Сидерел. У Маска есть сын Ромулус, который родился в сентябре 2024 года от Эшли Сент-Клер.

Роман Зилис с Маском начался после того, как он стал для нее донором спермы.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и владелец компаний Tesla и X Илон Маск пытается заставить замолчать писательницу Эшли Сент-Клер после того, как она подала в суд иск об единоличной опеке над их сыном.

Источник : People

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