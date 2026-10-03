Особисте життя Ілона Маска знову опинилося в центрі уваги. Американський мільярдер і глава SpaceX розійшовся із Шивон Зіліс – матір’ю чотирьох із його 14 дітей.

Зіліс, яка працює топменеджеркою корпорації Neuralink, що створює мозкові імплантати, не стала приховувати емоцій після розриву.

У дописі в X вона розповіла, що Маск несподівано вирішив поставити крапку в їхніх стосунках.

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Шивон Зіліс розповіла про розрив з Ілоном Маском

Жінка висловила сподівання, що їм вдасться залишитися друзями та разом виховувати чотирьох дітей.

– Важко перейти від стану закоханості до розставання всього за тиждень і без попередження, але так іноді трапляється. Я щаслива, що мені вдалося показати Ілону, як це – бути глибоко зрозумілим, оточеним турботою та коханим. З огляду на бурхливі події його раннього життя, його змучену душу й те, як наполегливо він бореться за людство, я хотіла, щоб він відчув найглибшу й найстійкішу форму любові, яку може дати цей світ, – написала Зіліс.

Вона додала, що їй подобалося бути для Маска “острівцем безпеки, спокою та любові” та зазначила, що була щаслива бачити усмішку на його обличчі.

Lil loves of my life ♥️♥️ pic.twitter.com/DwwxTtPEyu — Shivon Zilis (@shivon) February 16, 2025

Шивон Зіліс зізналася, що дуже сумуватиме за Маском. Вона написала, що кохала його понад життя, а їхні стосунки дали їй багато знань і наповнили її існування глибоким змістом.

Найбільшою вдячністю за ці стосунки Зіліс назвала чотирьох дітей, яких вона назвала любов’ю всього свого життя.

Тепер Шивон Зіліс сподівається зберегти з Маском добрі дружні стосунки та разом виховувати дітей. Вона додала, що продовжує щиро піклуватися про нього та бажає йому щастя.

– Успіхів тобі, Ілоне, світові пощастило, що ти є, – підсумувала Зіліс.

Маск є батьком 14 дітей. Вперше він став батьком у 2002 році, коли його колишня дружина Джастін Вілсон народила їм сина Неваду Александра, який помер у віці 10 тижнів. Згодом у пари народилося ще п’ятеро дітей: близнюки Вівіан і Гріффін, яким зараз 22 роки, та трійнята Кай, Саксон і Деміан, яким по 20 років.

Він також має трьох дітей зі своєю колишньою партнеркою Граймс – синів X Æ A-12 і Техно Механікуса, а також доньку Ексу Дарк Сідерел. У Маска є син Ромулус, який народився у вересні 2024 року від Ешлі Сент-Клер.

Роман Зіліс із Маском розпочався після того, як він став для неї донором сперми.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер і власник компаній Tesla та X Ілон Маск намагається змусити мовчати письменницю Ешлі Сент-Клер після того, як вона подала до суду позов про одноосібну опіку над їхнім сином.

Джерело : People

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