Особисте життя Ілона Маска знову опинилося в центрі уваги. Американський мільярдер і глава SpaceX розійшовся із Шивон Зіліс – матір’ю чотирьох із його 14 дітей.

Зіліс, яка працює топменеджеркою корпорації Neuralink, що створює мозкові імплантати, не стала приховувати емоцій після розриву.

У дописі в X вона розповіла, що Маск несподівано вирішив поставити крапку в їхніх стосунках.

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Шивон Зіліс розповіла про розрив з Ілоном Маском

Жінка висловила сподівання, що їм вдасться залишитися друзями та разом виховувати чотирьох дітей.

 – Важко перейти від стану закоханості до розставання всього за тиждень і без попередження, але так іноді трапляється. Я щаслива, що мені вдалося показати Ілону, як це – бути глибоко зрозумілим, оточеним турботою та коханим. З огляду на бурхливі події його раннього життя, його змучену душу й те, як наполегливо він бореться за людство, я хотіла, щоб він відчув найглибшу й найстійкішу форму любові, яку може дати цей світ, – написала Зіліс.

Вона додала, що їй подобалося бути для Маска “острівцем безпеки, спокою та любові” та зазначила, що була щаслива бачити усмішку на його обличчі.

Шивон Зіліс зізналася, що дуже сумуватиме за Маском. Вона написала, що кохала його понад життя, а їхні стосунки дали їй багато знань і наповнили її існування глибоким змістом.

Найбільшою вдячністю за ці стосунки Зіліс назвала чотирьох дітей, яких вона назвала любов’ю всього свого життя.

Тепер Шивон Зіліс сподівається зберегти з Маском добрі дружні стосунки та разом виховувати дітей. Вона додала, що продовжує щиро піклуватися про нього та бажає йому щастя.

– Успіхів тобі, Ілоне, світові пощастило, що ти є, – підсумувала Зіліс.

Маск є батьком 14 дітей. Вперше він став батьком у 2002 році, коли його колишня дружина Джастін Вілсон народила їм сина Неваду Александра, який помер у віці 10 тижнів. Згодом у пари народилося ще п’ятеро дітей: близнюки Вівіан і Гріффін, яким зараз 22 роки, та трійнята Кай, Саксон і Деміан, яким по 20 років.

Він також має трьох дітей зі своєю колишньою партнеркою Граймс – синів X Æ A-12 і Техно Механікуса, а також доньку Ексу Дарк Сідерел. У Маска є син Ромулус, який народився у вересні 2024 року від Ешлі Сент-Клер.

Роман Зіліс із Маском розпочався після того, як він став для неї донором сперми.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер і власник компаній Tesla та X Ілон Маск намагається змусити мовчати письменницю Ешлі Сент-Клер після того, як вона подала до суду позов про одноосібну опіку над їхнім сином.

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Ілон Маск

Джерело: People

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