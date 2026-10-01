Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании нового Командования автономной войны — Autonomous Warfare Command (AutoWarCom), которое будет отвечать за развитие и внедрение дронов, роботизированных и других автономных боевых систем.

Параллельно Минобороны США запускает отдельный проект по изучению предстоящей войны с участием Илона Маска, Палмера Лаки и Ньюта Гингрича.

Пентагон создает новое командование автономной войны

Об этом сообщают The Wall Street Journal и Axios.

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По словам Хегсета, AutoWarCom должен приступить к работе в октябре 2027 года. Его главной задачей станет ускорение закупки, испытаний и развертывание беспилотных, роботизированных и других автономных систем.

В перспективе командование должно возглавить четырехзвездный генерал, кандидатуру которого пока не определили. В начальную команду уже привлекли бывшего морского пехотинца и экс-чиновника Минобороны США Оуэна Уэста, а также бывшего бойца SEAL и летчика-испытателя Макса Страсайзера.

Одним из приоритетов новой структуры станет формирование в США масштабной производственной цепочки для выпуска недорогих беспилотных систем.

В комментарии WSJ Оуэн Уэст отметил, что американские военные стремятся научиться так же быстро адаптироваться к изменениям на поле боя, как это делает Украина.

Маск и Лаки присоединятся к Project Meridian

Отдельно Пентагон запускает 120-дневное исследование будущего ведения войны под названием Project Meridian.

К нему привлекли генерального директора SpaceX Илона Маска, основателя Anduril Industries Палмера Лаки и бывшего спикера Палаты представителей США Ньюта Гингрича.

По словам Хегсета, участники проекта должны определить, в каких областях США должны получить преимущество и какими военными способностями необходимо овладеть для будущих возможных конфликтов.

Проект не предусматривает подготовку новых программных документов. Его участники должны сосредоточиться на поиске, разработке и внедрении технологий и систем вооружения, которые могут потребоваться американским военным в будущем.

Координировать работу Meridian поможет руководитель технологического направления Пентагона Эмиль Майкл.

Первую встречу участников проекта планировали провести уже на этой неделе. Окончательные выводы должны быть подготовлены в течение 120 дней. Часть результатов обнародуют, а отдельный доклад засекретят.

Для Маска это станет первой официальной консультативной ролью в администрации Дональда Трампа после его публичного конфликта с президентом США и ухода из DOGE.

У SpaceX и Anduril уже есть значительные контракты с Пентагоном. SpaceX играет важную роль в запусках для нужд национальной безопасности США, а Anduril поставляет системы радиоэлектронной борьбы, перехватчики, ракетные двигатели и беспилотные платформы.

Напомним, что в мае 2025 года Илон Маск сообщил, что больше не работает в администрации президента США Дональда Трампа.

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