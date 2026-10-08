Український актор Сергій Стрельніков офіційно долучився до лав Сил оборони України.

Про це Сергій Стрельніков повідомив у своїх соціальних мережах.

Сергій Стрельніков долучився до Сил оборони України

Як повідомив Сергій Стрельніков, він склав присягу на вірність українському народові та став бійцем батальйону безпілотних систем FERRO-6 у складі 9 окремої бригади безпілотних систем.

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— Офіційно повідомляю, що я долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність нашому народу. Відсьогодні я – частина команди батальйону FERRO-6 9 окремої бригади безпілотних систем. Робитиму те, що вмію найкраще: швидко навчатимусь нових навичок і використовуватиму їх на практиці, — повідомив Стрельніков.

Також Сергій Стрельніков наголосив, що висвітлюватиме для своєї аудиторії долі тих, хто щодня тримає небо і землю.

Про тих, кого не завжди можуть почути в новинах, але саме завдяки кому ці новини взагалі виходять.

Нагадаємо, що Сергій Стрельніков — відомий український актор театру і кіно, на рахунку якого понад 50 ролей у фільмах і серіалах.

Стрельніков зіграв у стрічках Довбуш, Штурм, Кіллхаус, Справа НБР, Страсті за Чапаєм тощо.

Сергій Стрельніков офіційно одружений з українською акторкою Вікторією Литвиненко, з якою виховує сина Сильвестра.

Фото: ICTV2

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