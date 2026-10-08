Актор Сергій Стрельніков мобілізувався: до якої бригади долучився
Український актор Сергій Стрельніков офіційно долучився до лав Сил оборони України.
Про це Сергій Стрельніков повідомив у своїх соціальних мережах.
Сергій Стрельніков долучився до Сил оборони України
Як повідомив Сергій Стрельніков, він склав присягу на вірність українському народові та став бійцем батальйону безпілотних систем FERRO-6 у складі 9 окремої бригади безпілотних систем.
— Офіційно повідомляю, що я долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність нашому народу. Відсьогодні я – частина команди батальйону FERRO-6 9 окремої бригади безпілотних систем. Робитиму те, що вмію найкраще: швидко навчатимусь нових навичок і використовуватиму їх на практиці, — повідомив Стрельніков.
Також Сергій Стрельніков наголосив, що висвітлюватиме для своєї аудиторії долі тих, хто щодня тримає небо і землю.
Про тих, кого не завжди можуть почути в новинах, але саме завдяки кому ці новини взагалі виходять.
Нагадаємо, що Сергій Стрельніков — відомий український актор театру і кіно, на рахунку якого понад 50 ролей у фільмах і серіалах.
Стрельніков зіграв у стрічках Довбуш, Штурм, Кіллхаус, Справа НБР, Страсті за Чапаєм тощо.
Сергій Стрельніков офіційно одружений з українською акторкою Вікторією Литвиненко, з якою виховує сина Сильвестра.
Фото: ICTV2